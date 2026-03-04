2022년 제도 도입이후 지난해 최대...충주 시민 1년 전력량 맞먹어

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력이 자발적인 전기 사용 절약을 유도하고 보상을 제공하는 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도에 참여한 가구가 166만호를 돌파했다. 2022년 제도 도입 이후 최대 규모로, 전기요금 522억원을 절감하고 소나무 약 2300만 그루를 심은 것과 맞먹는 효과를 거뒀다는 평가다.

한전은 지난해 기준 주택용 에너지캐시백 참여 세대가 제도 도입 4년만에 166만호를 돌파했다고 4일 밝혔다.

지난해 절감된 전력량은 337기가와트(GWh)로, 이는 충북 충주 전체 가정이 1년 동안 사용하는 전력량과 맞먹는 규모다. 또 온실가스 감축 측면에서도 15만 톤의 탄소 배출 감축 효과가 있었다고 한전은 설명했다.

에너지캐시백은 매월 직전 2개년 동월 평균 대비 절감률이 3% 이상인 경우 절감량에 따라 1kWh 당 30원에서 최대 100원의 캐시백을 다음 달 전기요금에서 차감해 주는 제도이다.

한전은 절감에 성공한 세대에 지금까지 세대당 연평균 4만9000원의 경제적 혜택을 제공했다. 이는 국가적으로 전력망 건설을 최소화하고 전력구입비 부담을 낮추는 등 전력 운영 전반의 효율성을 높이고 사회적 비용을 아끼는 선순환 구조를 형성했다는 평가다.

이로써 에너지캐시백은 에너지 소비에 대한 국민의 인식변화를 바탕으로 생활 속 자발적인 절약 실천을 통해 탄소중립에 기여하고 요금 부담을 덜어주는 대표적인 에너지 절약 행동변화 모델로 자리매김했다. 가정에서부터 시작된 절약 행동은 국가 전체의 에너지 효율을 향상시키고, 나아가 기후위기 극복의 마중물 역할을 하고 있다.

이러한 성과는 디지털 기반 서비스 고도화가 이끌어냈다. 한전은 소비자가 스스로 에너지 소비를 관리할 수 있도록 ‘월간 사용량 목표’를 설정하고, 초과 사용 시 알림을 받는 서비스를 제공했다. 또 ‘스마트 e-리포트’를 통해 실시간 사용량과 캐시백 지급내역 등을 확인할 수 있도록 하고, ‘에너지 절약 노하우 공유 게시판’을 운영해 생활 밀착형 절약 문화를 조성했다.

한전은 최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조 등으로 글로벌 에너지 시장의 불안정성이 가중되는 가운데 국가적 에너지 위기를 극복하고 국민 부담 경감을 위한 범국민적 에너지 절약 분위기 조성에 더욱 박차를 가할 방침이다.

특히 올해 에너지캐시백 참여세대 200만호 달성을 목표로 전방위적인 캠페인을 전개하고, AI를 활용한 ‘월간 사용량 예측 서비스’ 등 고객 편의를 위한 서비스 혁신도 한층 강화해 나갈 계획이다.

에너지캐시백은 주소지에 주민등록 된 구성원이라면 누구나 온라인 또는 한전 지사에 방문하여 신청할 수 있다.