갤럭시 S26 시리즈 출시 기념 참여 고객 전원 3만원 상품권 제공 등…요금제 선택지도 넓혀

[헤럴드경제=박세정 기자] LG헬로비전 헬로모바일은 삼성전자 갤럭시 S26 출시를 기념해 직영몰에서 알뜰폰 프로모션을 시행한다고 4일 밝혔다. 최적의 유심∙eSIM 요금제를 추천하고 다양한 가입 혜택을 제공하는 것이 주된 내용이다.

이통사 결합으로 구입한 단말에 알뜰폰 eSIM을 투넘버용으로 개통하거나, 오픈마켓 등에서 구입한 자급제 단말에 알뜰폰 반값 무제한 요금제를 개통하는 것이 ‘꿀조합’으로 통하며 젊은 층의 수요가 지속 확산되는 추세다.

이번 프로모션은 갤럭시 S26 시리즈 구입 고객(자급제 구입, 이통사에서 구입 등) 누구나 참여 가능하다. 헬로모바일 직영몰에서 원하는 요금제(월 5000원 이상 유심∙eSIM 요금제)에 가입한 뒤, 구입한 갤럭시 S26 시리즈 단말에 유심을 장착해 고객센터 페이지에서 기기등록을 완료(eSIM은 기기에 활성화 완료)하면 된다.

요금제 선택지도 넓혔다. 투넘버 보조회선용으로 적합한 실속형 eSIM 요금제 ▷The 착한 데이터 유심 1.3GB(월 6300원) ▷데이터 걱정없는 유심 1GB(월 7500원)을 선보인다.

또 반값에 쓰는 무제한 유심 요금제 ▷The 착한 데이터 유심11GB(11GB+일2GB+3Mbps, 월 3만2990원) ▷데이터 걱정없는 유심 7GB(7GB+1Mbps, 월 1만5900원) ▷5G 스탠다드 유심 150GB(150GB+5Mbps, 월 4만9900원) 등도 마련했다.

최대 50만원 상당의 프로모션 혜택도 제공한다. 먼저 이번 프로모션에 참여한 고객 전원에게는 3만원 상당의 상품권이 지급된다. ‘쿠폰팩 요금제’ 8종 가입 시 12만원 상당의 쿠폰팩(2년간 매월 5000원 지급)이 지급된다. 직영몰 가입 기본혜택과 친구추천 혜택 등도 동시에 누릴 수 있다.

아울러 개편된 직영몰을 통해 가입부터 개통까지 2배 빨라진 알뜰폰 서비스를 경험할 수 있다고 회사 측은 강조했다. 요금제 탐색 시 원하는 조건을 필터로 설정하면 맞춤 상품을 추천해주고, AI가 실사용 리뷰도 요약해준다. eSIM 가입 시 번거로웠던 휴대폰 정보 등록 절차도 간소화돼, 갤럭시S26 시리즈와 알뜰폰 조합을 더욱 손쉽게 누릴 수 있다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “헬로모바일은 앞으로도 최신 프리미엄폰 출시에 맞춰 매력적인 자급제∙투넘버용 알뜰폰 요금제와 서비스를 지속 선보이며 고객경험을 혁신하겠다”고 밝혔다.