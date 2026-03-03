민관 합동 비상대책반 가동…피해 접수 없어

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부가 중동 정세 변화에 대응하기 위해 현지 진출 기업들과 긴급 점검에 나섰다.

국토교통부는 3일 해외건설협회 및 중동지역 진출기업과 함께 ‘중동 상황 점검회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 최근 중동지역 상황이 유동적으로 전개됨에 따라 현지 진출기업의 이상 유무를 확인하고, 향후 상황 악화에 대비한 안전대책을 점검하기 위해 마련됐다.

현재 이란, 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크, 바레인, 요르단 등 중동지역에 진출한 기업들은 현지 상황을 예의주시하며 위험지역에 대해 재택근무를 실시하는 등 안전조치를 취하고 있다. 현재까지 접수된 피해는 없는 것으로 파악됐다.

국토부는 중동지역 진출기업의 피해를 최소화하고 유사시 우리 근로자의 안전한 대피를 지원하기 위해 외교부 등 관계부처와 협력해 대응할 방침이다. 정부와 협회, 기업 간 비상연락체계를 유지하고 기업별 대피 방안을 사전에 마련하도록 당부했다.

김석기 국토부 건설정책국장은 “민관 합동 비상대책반을 편성해 우리 기업의 피해 및 대피 상황을 지속적으로 모니터링하겠다”며 “관계기관과 협력해 근로자 안전 확보와 기업 보호에 힘쓰겠다”고 밝혔다.