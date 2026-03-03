국내 4만대·글로벌 24만대 판매 전기차 역대 월간 최다 판매 기록

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 지난달 글로벌 시장에서 국내외 및 특수 판매를 포함해 전년 동기 대비 2.8% 감소한 24만7401대를 판매했다고 3일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만7081대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만4305대, K4가 1만8434대로 뒤를 이었다.

기아는 2월 국내에서 전년 대비 8.7% 감소한 4만2002대를 판매했다. 지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 7693대가 판매됐다.

승용은 레이 3241대, K5 2175대, K8 1384대 등 총 9896대가 판매됐다. 레저용차량(RV)는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 3800대, 카니발 3712대, EV3 3469대 등 총 2만5447대가 판매됐다. 상용은 PV5 3967대, 봉고Ⅲ 2607대 등 총 6659대가 판매됐다.

전기차는 1만 4488대가 팔리며 최초로 월 1만대 판매 돌파와 함께 역대 월 최다 판매 실적을 기록했다. PV5가 3967대로 가장 많이 팔렸고, EV3가 3469대, EV5가 2524대로 뒤를 이었다. 이전 월간 최다 전기차 판매는 2023년 2월로 7686대를 판매했다.

기아의 2026년 2월 해외 판매는 전년 동월 대비 1.5% 감소한 20만5005대를 기록했다.

차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 4만3281대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 셀토스가 2만2875대, K4가 1만8434대로 뒤를 이었다. 특수 차량은 국내에서 64대, 해외에서 330대 등 총 394대를 판매했다.

기아 관계자는 “지난달 설 연휴로 전년 동기 대비 영업 일수가 줄어들어 국내 판매가 일시적으로 감소했다”며 “셀토스 하이브리드, PV5, EV5 등 신차와 친환경차를 앞세워 판매를 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.