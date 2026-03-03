[헤럴드경제=김보영 기자] ‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태 전 주무관이 개인 유튜버로 새 출발에 나섰다.

3일 관련 업계에 따르면 김 전 주무관은 이날 새로운 유튜브 채널 ‘김선태’를 공개했다. 채널 설명에는 ‘세상 모든 것을 홍보합니다’라는 문구가 적혀 있다.

유튜브 채널은 공개되자마자 구독자 수가 2000명에 육박했다. 아직 별다른 영상을 올리지 않았음에도 이룬 성과다.

김 전 주무관은 이날 충주시청를 찾아 동료들에게 작별 인사를 나눴다. 이후 브리핑룸을 방문해 “개인 유튜버로 활동할 계획”이라고 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 김 전 주무관은 지난달 사직서를 제출하고 장기 휴가에 들어갔다. 이후 청와대 측이 휴가 중이던 김 전 주무관을 직접 만나 채용을 제안했다는 이야기가 전해지면서 청와대행이 거론됐다. 또 충북도지사 선거에 출마하는 조길형 전 충주시장 캠프 합류설과 대기업 및 대형 기획사 영입설도 제기됐다.

그러나 김 전 주무관은 개인 유튜버로 활동하겠다며 관련 소문을 부인했다. 그는 “충주에 계속 거주하면서 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다”며 “새로운 도전을 하려면 공직에서는 불가능하다고 판단했다”고 말했다.

김 전 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직한 뒤 충주시 공식 유튜브 ‘충TV’를 혼자 기획·출연·촬영·편집하며 전국 지자체 최초로 구독자 90만명을 돌파하는 성과를 냈다. 이같은 공로를 인정받아 2023년에는 7급이 된 지 3년 만에 6급으로 초고속 승진하는 이례적인 기록을 세웠다.

퇴사 소식이 알려진 뒤 일각에서는 조직 내 갈등설과 ‘왕따설’ 등도 제기됐지만, 그는 “개인적인 목표 달성과 새로운 도전에 대한 고민 끝에 내린 결정”이라며 내부 불화설을 부인했다.