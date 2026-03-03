‘2026년 봄철 산불방지 종합대책’ 수립, 전방위적 대응 나서 ‘골든타임(30분 이내 현장 도착)’ 사수 위해 8억원 예산 투입 市 산불 원인 1위 ‘입산자 실화…부주의로 인한 ‘人災’ 압도적 공무원·의용소방대 30개대, 1220명 지상진화대 상시 출동 태세

[헤럴드경제=박준환 기자]기후 위기로 인한 고온 건조한 날씨가 일상화되면서 산불 양상이 더욱 대형화되고 동시다발적으로 발생하는 등 재난 규모가 커지는 추세다. 특히 기온이 오르고 바람이 강해지며 대기가 극도로 건조해지는 봄철은 산불 대응의 최대 분수령으로 꼽힌다.

산림청 통계에 따르면, 지난 10년(2015~2024년)간 발생한 산불 5455건 중 절반이 넘는 56%(3033건)가 3월에서 5월 사이에 집중된 것으로 나타났다.

이 같은 흐름 속에서 남양주시도 결코 안심할 수 없는 상황이다.

3일 남양주시에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 ▷2021년 4건 ▷2022년 18건 ▷2023년 6건 ▷2024년 8건 ▷2025년 6건으로 집계됐다. 연평균 8.4건의 산불이 발생했으며, 피해 면적은 연평균 11.9ha에 달한다. 매년 축구장 약 17개 면적의 산림이 소실되는 아픔을 겪고 있는 셈이다.

▶ “나 하나쯤이야” 방심이 부른 재앙…산불 원인 1위는 ‘입산자 실화’

그동안 남양주시에서 발생한 산불의 가장 큰 특징은 자연 발화가 아닌 사람의 부주의에 의한 ‘인재(人災)’가 압도적이라는 점이다.

최근 5년간 산불 발생 원인을 보면, 입산자(성묘객 포함)에 의한 실화가 전체 42건 중 11건(26.2%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 등산 중 흡연이나 취사 행위, 혹은 무심코 던진 담뱃불(3건, 7.1%) 등이 대형 재난의 불씨가 됐다.

농촌 지역에서 관행적으로 이뤄지는 논·밭두렁 및 쓰레기 소각 행위(7건, 16.7%) 또한 주요 발화 요인으로 꼽힌다. 봄철의 강한 바람은 작은 불씨를 수백 미터 밖 산등성이로 순식간에 옮길 수 있어 소각 행위 자체가 산불의 직격탄이 된다.

이처럼 대부분 산불이 개인의 부주의에서 비롯된다는 점은 시사하는 바가 크다. 누군가의 사소한 실수가 수십 년간 가꿔온 숲을 한순간에 잿더미로 만들 수 있다는 사실에 시민들의 각별한 경각심이 요구된다.

▶ 하늘·땅 잇는 입체 진화망…‘골든타임’ 사수 총력전

남양주시는 기상 이변에 따른 산불 대형화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘2026년 봄철 산불방지 종합대책’을 수립하고 전방위적인 대응에 나섰다.

특히 주광덕 남양주시장은 확대간부회의 등 각종 회의 시 산불 예방과 대비태세 강화를 거듭 강조하며, 소방서·경찰서·군부대 등 유관기관과 긴밀한 공조 체계를 유지하는 데 행정력을 집중하고 있다.

실제로 주 시장은 지난 2월 산불 진화의 핵심 자산인 헬기 계류장과 산불대응센터를 직접 방문해 현장 행정을 펼쳤다. 이 자리에서 임차 헬기 운용 현황과 야간·돌발 상황 대응 절차를 세밀하게 점검한 주 시장은 인력과 장비의 출동 태세를 확인하며 관계자들을 격려했다.

이러한 정책 의지를 바탕으로 시는 ‘골든타임(30분 이내 현장 도착)’ 사수를 위해 8억원의 예산을 투입, 총 209일간 산불 진화 헬기 1대를 가동한다. 진화 헬기는 산불취약지역을 상공에서 상시 감시하고 유사시 신속히 투입돼 확산을 저지하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

아울러 야간에는 열화상 카메라를 장착한 드론을 투입해 육안 확인이 어려운 화선(火線)을 정밀하게 파악함으로써 대응력의 한계를 극복했다.

지상 대응 인프라도 한층 견고해졌다.

지난 2023년 준공된 산불대응센터를 중심으로 50명의 산림재난대응단이 상시 근무 및 순찰 체계를 가동 중이다. 이들은 산림 밀집 지역인 9개 읍면동에 전진 배치돼 불법 소각행위를 계도하고 산불 발생 시 즉각적인 초동 진화에 나선다.

여기에 공무원과 의용소방대 등 총 30개대, 1220명으로 구성된 지상진화대가 상시 출동 태세를 갖추고 지상과 공중을 잇는 입체적인 진화망을 완성하고 있다.

▶ AI 감시부터 외곽 방어선까지…‘철통 예방’ 인프라 구축

시는 진화뿐만 아니라 산불 피해를 원천 차단하기 위한 예방 기술과 방어막 구축에도 매진하고 있다.

우선 첨단 기술이 예방의 정밀함을 더한다.

시는 현재 운영 중인 무인 감시카메라 8대와 함께 불씨와 연기를 실시간으로 감지·판독해 경보를 울리는 ‘AI 산불감시 플랫폼’을 도입할 계획이다. 향후 고성능 AI 산불 감시카메라 16대를 추가 설치해 총 24대의 감시망이 가동되면, 인력으로 확인하기 어려운 심야 시간대나 험준한 지형에서도 24시간 판독이 가능해질 전망이다.

물리적 방어선 구축도 속도를 내고 있다.

대표적으로 진접읍 봉선사 주변에 ‘산불안전공간’을 조성한다. 이는 문화재와 인접한 산림을 정비하고 완충지대를 만들어, 산불 발생 시 불길이 주요 시설물로 옮겨붙는 것을 방어하는 조치다.

보물 제397호 ‘동종’ 등 다수의 문화재를 보유한 봉선사는 유네스코 생물권보전지역인 광릉숲과 인접해 있어 산불 발생 시 생태적·문화적 손실 우려가 매우 큰 지역이다. 이에 시는 약 2억4000만원을 투입해 건물 주변 산림을 정비하고 물리적 이격 공간을 확보함으로써 산불 확산의 저지선을 구축할 계획이다.

▶ “시민의 작은 관심, 푸른 숲 지키는 시작”

시는 현장 중심의 소통 행정에도 공을 들이고 있다.

지난 2월에는 천마산 등산로 일원에서 공무원과 산림재난대응단이 참여한 ‘봄철 산림보호 캠페인’을 대대적으로 전개했다. 이날 시는 불법 소각 및 임산물 채취 행위를 단속하는 한편, 드론을 활용해 산불 조심 방송을 송출하는 등 시민들의 자발적인 참여를 독려했다.

아울러 임도 시설 유지관리와 화목보일러 사용 가구 집중 관리 등 세밀한 부분까지 대책을 확대하고 있다. 하지만 이러한 행정적 노력보다 중요한 것은 시민 개개인의 ‘안전 약속’이다.

주광덕 남양주시장은 “한 번 타버린 산림이 원래의 모습으로 복원되는 데는 100년 이상의 시간이 걸린다”며 “남양주의 허파인 산림을 후손에게 온전히 물려줄 수 있도록 산행 시 인화 물질 휴대 금지, 불법 소각 근절 등 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 강조했다.