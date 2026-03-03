[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 지방선거에서 경북도지사 출마를 선언한 김재원 국민의힘 최고위원(경북지사 예비후보)은 3일 대구·경북 최대 현안인 대구경북 신공항 사업과 관련해 더 이상 지체할 시간이 없다며 신속 추진 의지를 밝혔다.

김 예비후보는 이날 배포한 보도자료를 통해 “대구경북 신공항은 단순한 공항 이전 사업이 아니라 경북의 미래 100년을 좌우할 핵심 성장 동력”이라며 “사업 지연으로 지역민의 기대와 열망이 흔들려서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “경북지사에 당선되면 즉시 신공항 전담 TF를 구성해 사업 추진 현황을 전면 재점검하고 행정·재정적 지원 체계를 신속히 정비하겠다”고 했다.

또 “대구경북 신공항은 전적으로 기부대양여 방식에 의존하는 구조는 안정적인 재원 확보에 한계가 있다”며 “국가 균형발전 전략의 핵심 사업이자 안보 인프라 확충, 남부권 광역경제권 육성을 위한 국가적 과제라며 국비 지원이 반드시 병행돼야 한다”고 주장했다.

김재원 예비후보는 “중앙정부와 긴밀히 협의해 재정 지원의 제도적 근거를 마련하고 사업의 안정성과 속도를 동시에 확보하겠다”며 “정치적 이해관계를 떠나 오직 지역과 국가 미래를 위해 신공항 사업을 조속히 완성하겠다”고 했다.

더불어 “대구경북 신공항은 경북이 다시 도약하는 출발점이 될 것”이라며 “도민과 함께 반드시 성공시키겠다”고 덧붙였다.