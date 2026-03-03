복지부, 로슈와 양해각서 체결…글로벌 임상시험 유치, R&D 전문인력 양성 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 3일 서울 중구 반얀트리 호텔에서 글로벌 제약회사 로슈와 ‘대한민국 바이오헬스 산업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다.

양해각서에 따라 로슈는 향후 5년간 총 7100억원을 투자해 ▷다빈도·난치성 질환 및 첨단바이오의약품 분야 글로벌 임상시험을 국내에 유치하고 ▷연구개발 전문인력을 양성하며 ▷개방형혁신을 통해 국내 바이오헬스 유망기업을 발굴·신속성장을 지원할 계획이다.

이번 양해각서는 한국이 보유한 유망 파이프라인(신약 후보물질의 연구·임상·허가 등 단계별 개발 진행 현황)과 임상시험의 경쟁력을 기반으로 로슈의 글로벌 연구개발(R&D) 연결망과 시장 진출 경험 등을 국내 제약바이오 R&D 생태계와 공유하고 임상시험 유치와 개방형혁신 분야 등에서 상호 협력하기 위해 추진됐다.

이를 통해 한국은 아시아 지역의 전략적인 글로벌 임상시험 거점으로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대된다.

정은경 복지부 장관은 “이번 양해각서 체결로 한국의 임상시험 경쟁력을 한 단계 도약시키는 동시에 국내 바이오헬스 유망기업의 신속한 성장과 글로벌 진출을 지원하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 글로벌 제약사와 협력할 기회를 다수 창출하겠다”고 밝혔다.