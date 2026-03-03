행안부, 청년인턴 114명 미래도약 출범식 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 3일 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 청년 인턴 114명과 함께 ‘2026년 행정안전부 청년인턴 미래도약 출범식’을 열었다고 밝혔다.

정부는 청년들에게 일경험과 경력 형성 기회를 제공하기 위해 청년인턴 제도를 운용하고 있다. 행안부는 매년 200여명 안팎의 청년인턴을 채용해 다양한 분야에서 경험을 제공하고 있다.

이번에 선발된 114명의 청년인턴은 2150명이 지원해 역대 최고 경쟁률인 19대1을 기록했다.

성별로는 남자 26명(23%), 여자 88명(77%)이며, 연령별로는 20~25세 75명(66%), 26~30세 36명(31%), 31세 이상 3명(3%) 이다.

청년인턴들은 6개월 동안 행안부 본부와 소속기관에 배치돼 본격적인 실무를 시작한다.

인공지능정부, 지방균형성장, 재난안전 관리 등 주요 정책 분야에서 자료 분석, 현장점검 지원, 데이터분석 등 다양한 업무를 수행하며 정책의 수립과 집행 과정을 경험한다.

특히 행안부는 청년인턴들이 정책의 ‘청년 동반자’로서 실질적으로 기여할 수 있도록 실무프로젝트 참여 기회를 제공하고 현장 간담회, 정책 제안 등을 통해 청년의 창의적이고 참신한 시각을 정부 정책에 반영할 예정이다.

인턴 기간에도 취업 상담과 경력 설계 조언 등 다양한 진로 지원 프로그램을 꾸준히 제공해 청년들의 진로 탐색과 취업을 적극적으로 뒷받침할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 환영사를 통해 “행안부에서의 경험이 청년 여러분이 한 단계 더 성장하는 계기가 되도록 적극 지원하겠다”며 “이곳에서의 배움과 경험이 앞으로의 진로를 준비하는 데 든든한 밑거름이 되기를 바란다”고 밝혔다.