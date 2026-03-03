[헤럴드경제=이명수 기자] 점심시간에 피자를 사러 갔던 미국의 60대 여성이 미시간주 역대 최고액의 복권 당첨금을 거머쥐는 행운을 안았다.

2일(현지시간) 미국의 미시간 지역지인 엠라이브(mlive) 등에 따르면 미시간 복권국은 셸비 타운십에 거주하는 수 스트롱(65) 씨가 ‘클럽 키노(Club Keno)’ 게임의 추가 옵션인 ‘더 잭(The Jack)’을 통해 82만 2159달러(한화 약 11억 원)의 당첨금을 수령했다고 밝혔다.

이는 해당 게임 도입 이래 미시간주에서 나온 역대 최대 당첨 금액이다.

스트롱 씨는 평소 점심시간을 이용해 피자와 함께 복권을 구매해 온 것으로 알려졌다. 그녀는 복권국과의 인터뷰에서 “식사를 하며 휴대전화로 당첨 번호를 확인하던 중, 내가 가진 9개 번호가 모두 일치하고 잭팟 금액이 초기화되는 것을 보고 큰 충격을 받았다”며 “그날 이후 너무 설레어 잠을 이루지 못했다”고 소감을 전했다.

이번 당첨금은 단 1달러의 추가 비용으로 참여하는 ‘더 잭’ 옵션에서 발생했다는 점에서 더 화제가 됐다. 스트롱 씨는 당첨금을 청구서 결제와 가족과의 나눔, 그리고 노후를 위한 저축에 사용할 계획이라고 밝혔다.