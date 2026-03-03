‘인터배터리 2026’ 미래 기술 공개 LG엔솔, ESS·로봇·AI 배터리 선봬 삼성SDI, AI DC용 초고출력 배터리 SK온 차세대 팩 설루션 4종 등 전시

LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사가 오는 11일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에서 차세대 배터리 기술을 공개한다.

특히, 올해 행사에서 배터리 3사는 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS)는 물론 로보틱스, 드론, 인공지능(AI) 데이터센터에 이르기까지 사업 포트폴리오 확장 전략 방향성을 가늠할 수 있는 혁신 기술들을 전면에 내세우며 미래 시장 선점을 향한 치열한 경쟁을 예고했다.

3일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 ‘에너지의 미래를 만들어가는 혁신 선도기업(Original Innovator, Creating the Future of Energy)’을 주제로, 혁신 배터리 설루션을 총망라해 선보인다.

먼저 국내 전력 인프라와 제도적 환경에 최적화된 ESS 설루션인 ‘JF2 DC LINK 5.0’을 전시하고, AI 데이터센터용 비상전원 설루션으로 리튬인산철(LFP) 기반의 차세대 JP6 UPS용 랙 시스템과 고출력 원통형 배터리가 탑재된 BBU(Battery Backup Unit) 설루션도 국내 최초로 공개한다.

전기차 대중화를 앞당기기 위한 제품군으로 가격과 성능의 균형을 극대화한 차세대 LMR(리튬망간리치) 배터리를 최초로 공개하고, AI 기반의 전기차 배터리 진단·예측 기술도 소개한다. 또한, 최근 CES에서 화제를 모은 LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드’와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘Carti100’ 등 자사 배터리가 탑재된 다양한 완성품 사례도 소개한다.

삼성SDI는 이번 전시에서 ‘AI의 상상, 배터리가 현실로(AI thinks, Battery enables)’라는 슬로건을 내걸고 AI 데이터센터용 초고출력 배터리를 전면에 배치한다.

UPS용 각형 배터리 ‘U8A1’과 고출력·고용량 원통형 배터리를 적용한 BBU 설루션을 공개해 정전 시 전력 공백 최소화를 강조한다.

ESS 분야에서는 일체형 설루션 ‘삼성배터리박스(SBB)’ 풀 라인업을 전시하고, AI 기반 화재 예방 소프트웨어 ‘삼성배터리인텔리전스’(SBI)를 처음 선보인다. 아울러 2027년 하반기 양산 목표의 전고체 배터리를 휴머노이드·산업용 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 적용 사례와 함께 소개한다.

이 외에도 전시장에는 지난해 ‘인터배터리 어워즈’ 수상으로 기술력을 인정받은 50A급 초고출력 원통형 배터리가 탑재된 밀워키 실제 제품이 전시될 예정이다.

SK온은 ‘차세대 에너지 시대를 열다(Unlock the Next Energy)’를 주제로 SK온 배터리가 적용된 ESS, 로봇 등 다양한 애플리케이션과 함께 차세대 혁신 기술을 선보일 예정이다.

ESS를 중점 사업으로 내세우며 고에너지밀도 LFP 파우치 배터리와 EIS(전기화학 임피던스분광법) 기반 진단 기술을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 공개한다.

로봇 분야에서는 하이니켈 삼원계 배터리가 탑재된 현대위아 물류로봇(AMR)을 전시한다. 이 로봇은 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 산업 현장에 적용돼 물류 자동화에 활용되고 있다.

아울러 파우치 CTP, 대면적 냉각(LSC) CTP, 액침냉각 팩 등 차세대 팩 설루션 4종을 선보이며 원가 경쟁력과 에너지 밀도 개선을 강조한다.

이 외에도 황화물계 전고체 배터리와 고분자 산화물 복합계 배터리, 리튬메탈 배터리 등 차세대 배터리 기술도 소개할 예정이다.

한편, 배터리 3사 외에도 포스코퓨처엠은 ‘함께, 사물배터리의 미래를 그리다(Together, Drawing BoT Future)’를 주제로 이번 전시회에 참가해 니켈 함량을 95% 이상으로 높인 울트라 하이니켈 양극재등 차세대 기술을 대거 전시한다. 서재근 기자