4일 ‘비만 예방의 날’ 기념…물 마시기·당류 섭취 줄이기 추가 인증 시 스마트워치 등 추첨 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국건강증진개발원은 4일 ‘비만 예방의 날‘을 기념해 일상 속 비만 예방과 관리의 중요성을 알리고, 건강한 생활 습관을 확산하기 위해 대국민 캠페인을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 캠페인은 4일부터 4월 3일까지 한 달간 비만 예방 표어인 ‘가볍게, (일상에서) 걷고, (물을) 마시고, (달콤한 선택은) 줄이자’를 주제로 모바일 걷기 응용 프로그램(앱) ‘워크온’을 활용해 진행되며, 기간 내 1인당 총 15만 보 이상 걷기를 목표로 한다.

물 마시기, 일상 속 당류 섭취 줄이기 등 건강생활 실천 내용을 인증하면 추가 활동으로 인정하고, 목표를 달성한 참여자 가운데 200여 명을 추첨해 커피교환권, 지능형 손목시계(스마트워치) 등 소정의 물품을 제공할 예정이다.

한편 전국 지방정부도 이번 비만 예방 캠페인에 참여한다.

각 지방정부는 보건소를 중심으로 주민들이 생활터에서 체감할 수 있는 온라인·오프라인 합동캠페인을 오는 9월 30일까지 운영한다.

비만 예방 표어를 활용해 당류 저감 홍보 캠페인, 퀴즈 이벤트, 지역 명소 걷기 등 지역 특색에 맞는 다양한 프로그램을 추진해 비만 예방 메시지를 확산할 계획이다.

김헌주 한국건강증진개발원 원장은 “비만에 대한 경각심을 높이고, 건강생활 실천 문화를 확산하기 위해 이번 캠페인을 마련했다”며 “이번 캠페인이 일상 속 당류 줄이기와 걷기 실천으로 이어져 국민 건강 증진에 이바지하길 기대한다”고 말했다.