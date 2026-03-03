국내관광 붐업, 21시군 주민사업체 대거 육성

[헤럴드경제=함영훈 기자]문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국관광공사(사장 박성혁, 이하 ‘공사’)는 오는 31일까지 ‘관광두레’에 참여할 주민사업체를 모집한다.

관광두레는 지역 주민이 주도적으로 숙박, 식음, 체험, 기념품 등 관광사업체를 창업하고 운영할 수 있도록 지원하는 사업이다. 2013년부터 현재까지 152개 지자체에서 약 1400개의 주민사업체가 참여해 지역 관광 생태계의 주춧돌이 되고 있다.

올해는 신규 선정 지역 5곳과 기존 선정 지역 16곳 등 총 21개 기초지자체에서 50개 내외의 주민사업체를 선발한다. 해당 지역에서 숙박·식음·기념품·체험 등 관광 관련 창업을 계획하고 있거나 기존 사업체의 경영 개선을 희망하는 주민사업체라면 신청할 수 있다. 주민사업체는 지역 주민 3인 이상으로 구성되어야 한다.

신규 선정지는 ▷울산(중구) ▷경기(광명시) ▷강원(철원군) ▷충남(서천군) ▷전남(해남군)이다.

기존 선정지는 ▷부산(수영구) ▷인천(중구) ▷광주(남구) ▷울산(동구) ▷경기(여주시) ▷강원(태백시) ▷충북(보은군) ▷충남(당진시) ▷전북(정읍시) ▷전남(화순군, 진도군) ▷경북(의성군, 영양군) ▷경남(밀양시, 함안군, 함양군)이다.

선정된 주민사업체는 최장 5년간 최대 1억 1000만 원 범위 내에서 성장단계별 맞춤형 지원을 받는다. 아울러 공사는 창업 및 경영 개선을 위한 역량 강화 교육, 컨설팅, 파일럿 사업, 홍보 마케팅, 법률·세무 자문 등 다양한 프로그램도 함께 제공한다.

자세한 사항은 관광두레 누리집(tourdure.visitkorea)과 한국관광 산업포털 ‘투어라즈’(touraz) 및 해당 기초지자체 누리집에서 확인할 수 있다. 참여를 희망하는 주민사업체는 관광두레 누리집을 통해 신청하면 된다.

명세원 한국관광공사 지역관광협력팀장은 “관광두레는 주민이 주인이 되어 지역의 매력을 발굴하고 알리는 핵심적인 역할”이라며, “창의적인 아이디어를 가진 주민사업체들이 지역 관광을 이끄는 주역으로 성장할 수 있는 기회가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다.”라고 밝혔다.