수강생엔 ‘더 모닝’ 멤버십 할인 혜택

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데호텔앤리조트가 롯데백화점 문화센터와 협업해 호텔 뷔페 레스토랑 ‘라세느’에서 조식과 함께 인문학을 즐기는 ‘프리미엄 아트 클래스’를 진행한다고 3일 밝혔다.

롯데호텔 서울은 이달 26일 ‘겸재 정선의 진경산수화’를 주제로, 롯데호텔 월드는 다음 달 23일 ‘신윤복의 풍속화’를 주제로 클래스를 운영한다.

두 강연 모두 오전 8시부터 오전 10시까지 약 2시간 동안 이어진다. 수강료는 1인 12만원으로 라세느 조식 이용권도 포함된다.

수강생에게는 롯데호텔의 유료 조식형 멤버십인 ‘더 모닝(THE MORNING)’을 5% 할인된 가격에 가입할 수 있는 특별 혜택도 제공된다.

‘더 모닝’은 ‘호텔에서 시작하는 여유로운 아침’을 콘셉트로 지난해 11월 신규 론칭한 프리미엄 멤버십이다. 판매가는 200만원이며 롯데호텔 서울·월드·제주·울산·부산 등 5개 체인 호텔에서 이용할 수 있다. 롯데호텔 서울·월드에서는 주중에 한해 사용할 수 있다.

멤버십은 조식 이용권 40매(1회 최대 4매 사용 가능), 애프터눈 티(2인) 이용권 1매, 발렛 서비스 이용권 10매 등으로 구성된다.

롯데호텔의 멤버십인 ‘트레비클럽’의 공통 혜택도 동일하게 누릴 수 있다. 객실 15% 및 패키지 10% 할인, 호텔 레스토랑 및 베이커리 최대 20% 할인, 룸서비스 및 음료 10% 할인, 사우나·피트니스 등 부대시설 할인 등 폭넓은 혜택을 제공한다.