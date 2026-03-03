기존 보건분소, 20년 만에 보건지소로

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)는 기존 ‘사당보건분소’를 ‘사당보건지소’로 전환하고, 지소 내 특화 전문센터 2개소를 조성했다고 3일 밝혔다.

사당보건지소에 새롭게 조성된 특화 전문시설 중 하나인 ‘동작재활헬스센터’는 대사증후군 사업 참여자와 만 65세 이상 어르신을 대상으로 운영된다. 센터는 첨단 전자동 근력운동기구(EGYM)를 도입해 개인별 신체 능력에 맞춘 재활 및 근력 강화 운동을 지원한다. RFID 카드를 인식하면 사용자 신체에 맞게 기구 위치·각도, 운동 강도 등이 자동 설정돼 만성질환 위험군이나 근감소증이 있는 어르신들도 이용할 수 있다.

아울러 전문 운동관리사가 직접 근감소 예방·재활, 낙상 예방, 혈액순환 등 특화프로그램을 진행한다. 프로그램은 기수당 8주 과정(주 2회)으로, 총 4기까지 운영될 예정이다. 운영시간은 프로그램별로 상이하며, 자세한 사항은 동작재활헬스센터로 문의하면 된다.

주민들의 높은 관심 속에 1기 모집은 조기 마감됐으며, 구는 오는 5월 중 2기 참여자를 모집할 계획이다.

함께 문을 연 ‘동작체력인증센터’는 근력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성, 순발력 등 항목별 체력을 측정하고, 결과에 따른 1대1 맞춤형 운동 상담을 제공한다.

체력 수준을 간편하게 확인하는 ‘체험형’과 공식 체력측정 인증서를 발급받을 수 있는 ‘인증형’ 등 두 가지 유형으로 구성돼 있다.

이용 대상은 만 19세 이상 서울시민이다. ‘손목닥터9988’ 애플리케이션 또는 전화·방문을 통해 사전 예약 후 이용 가능하다. 예약은 매월 1일과 16일 오후 1시에 오픈된다.

특화전문센터 2개소 모두 시범운영을 거쳐 이달부터 본격 운영에 들어갔으며, 참가비는 전액 무료다.

한편, 구는 정식 개소에 앞서 지난 2월 12일 사당1~5동 주민 35명으로 구성된 현장체험단을 운영했다. 체험단은 전자동 근력운동기구와 체력 측정 프로그램을 직접 경험했다. 이날 박일하 구청장도 현장을 찾아 시설 운영 상황을 점검하고 주민 건의 사항을 청취했다.

박일하 동작구청장은 “사당권역 주민들이 가까운 곳에서 전문적인 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 보건지소 기능을 대폭 강화했다”라며, “앞으로도 구민들의 의견을 적극 반영해 실효성 있는 건강증진 프로그램을 확대해 나가겠다”라고 말했다.