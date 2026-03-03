日선발 기쿠치는 4이닝 3실점

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀의 공격 핵심 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 일본프로야구 오릭스 버펄로스와 공식 평가전에서 3타수 무안타에 그쳤다.

2일 일본 오사카의 교세라돔에서 열린 이번 경기에서 오타니는 2번 지명 타자로 선발 출전했다. 오타니는 1회 첫 타석에서 오릭스 선발 데라니시 나루키에게 좌익수 뜬공으로 잡혔다. 4회 두 번째 타석 삼진, 7회 마지막 타석에서는 다시 좌익수 뜬공으로 물러났다.

이날 일본 대표팀 선발로 나온 기쿠치 유세이(LA 에인절스)는 4이닝 피안타 6개, 탈삼진 2개로 3실점(2자책점) 했다.

지난 시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 7승 11패, 평균 자책점 3.99의 성적을 낸 기쿠치는 7일 한국과 경기 선발 등판 가능성이 있는 선수다.

기쿠치는 1회에만 안타 4개를 맞고 3실점 했으며 5회초 일본 대표팀이 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)의 솔로 홈런으로 1점을 만회했다. 그러나 오릭스는 곧바로 5회말 다시 1점을 뽑아 4-1로 달아났고, 일본 대표팀은 8회와 9회 1점씩 추격했으나 동점에는 이르지 못하고 3-4로 패했다.

한국 대표팀은 2일 한신과 평가전에서 3-3으로 비겼으며 3일 정오에 오릭스와 연습 경기를 벌인다. 이후 5일 개막하는 WBC 조별리그 C조에서 한국은 5일 체코와 1차전을 치르고, 일본은 6일 대만전이 첫 경기다. 한국과 일본은 7일 일본 도쿄돔에서 맞대결한다.