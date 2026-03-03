MWC 기조연설 나서…국내 통신사 CEO 중 유일 미래 AI 시대 음성 강조, 전 세계 통신사 협력 제안 보이스 AI 기술 활용, 피지컬 AI 적용 박차

[헤럴드경제(바르셀로나)=고재우·차민주 기자] “웨어러블 기기, 인공지능(AI) 에이전트, 피지컬AI까지 등장하는 시대에는 음성이 중심에서 인터페이스(결합부) 역할을 할 것이다.” (홍범식 LG유플러스 CEO MWC 기조연설 중)

홍범식 LG유플러스 CEO가 미래 인공지능(AI) 시대 핵심으로 ‘보이스(음성)’을 꼽았다. LG유플러스의 보이스 에이전트인 ‘익시오’가 각종 디바이스를 연결하는 축으로 역할을 할 것이란 이야기다.

2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 개막한 모바일월드콩그레스(MWC 26)에서 국내 통신사 중 유일하게 기조연설자로 나선 홍범식 LG유플러스 CEO는 익시오를 통한 음성 소통의 중요성을 강조하며 이같이 밝혔다.

▶익시오 효용성 강조, 보이스 에이전트 진화 예고= 우선 홍 CEO는 익시오의 효용성에 대해 설명했다. 스팸 등 의심 신호 감지 및 보이스피싱 탐지 등은 물론, 통화 중 AI 호출을 통한 내용 검색, 고객추천지수(NPS) 및 고객 이탈률 감소 등이다.

그러면서 웨어러블, AI 에이전트, 피지컬 AI에 이르기까지 디바이스 범람 시대에 보이스 에이전트가 핵심이 될 것이라고 예고했다.

홍 CEO는 “음성이 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트 익시오와 함께 하는 여정을 시작했다”며 “지금까지는 익시오가 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면, 이제는 대화 내용 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것”이라고 예고했다.

특히 “수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 나를 가장 깊이 이해하고, 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것”이라고 말했다.

이와 함께 글로벌 통신사와 협력도 강조했다. 홍 CEO는 “범용 AI 비서로 도약하는 여정은 LG유플러스 노력만으로는 완성될 수 없다”며 “각국 통신사들이 협력한다면 음성에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 것”이라고 강조했다.

▶K-엑사원, 글로벌 최고 수준 고도화…피지컬 AI 공략 ‘키’= 홍 CEO의 이 같은 구상은 전날 있었던 LG AI연구원·LG유플러스 공동 간담회에서 자세히 전해졌다.

‘AI 원팀’을 선언한 LG AI연구원은 K-엑사원을 글로벌 최고 수준으로 고도화하고, LG유플러스는 이를 기반으로 에이전틱 AI, 보이스 AI 기술에 집중한다는 복안이다.

특히 휴머노이드의 핵심 소통 방식이 보이스인 만큼, 익시오를 통해 확보한 보이스 AI 기술을 피지컬 AI에 적용할 계획이다.

임우형 LG AI연구원장은 “K-엑사원은 1차수에서 글로벌 오픈 웨이트 소타(SOTA) 모델과 동등 이상의 수준을 확보했다”며 “현재 2차수 모델 학습을 진행하고 있는 상태로, 글로벌 최고 수준의 성능에 도달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이상엽 LG유플러스 CTO는“AI 기술은 단순히 모델 성능 개선을 넘어서, 실제 고객 문제를 해결할 수 있는 시스템적인 진화가 필요하다”며 “에이전틱 AI와 보이스 AI를 올해 기술 어젠다로 지목하고 개발을 지속하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “익시오는 향후 스마트폰을 넘어 자동차, 스마트 글래스, 휴머노이드 로봇 등에 탑재될 것”이라며 “익시오가 이용자 주변에 있는 모든 단말을 전부 통합해 연결하는 것이 목표”라고 강조했다.