[헤럴드경제=정목희 기자] 대(對)이란 군사작전을 벌이고 있는 미국이 2일(현지시간) 이란 오만만에 배치돼 있던 함정 11척을 격침했다고 밝혔다.

중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “이틀 전만 해도 이란 정권은 오만만에 11척의 함정을 보유하고 있었지만, 오늘은 전혀 남아 있지 않다(today they have ZERO)”고 밝혔다.

오만만은 이란 남부 연안에 위치한 해역으로, 걸프 해역(페르시아만) 입구인 호르무즈 해협과 맞닿아 있는 전략적 요충지다.

중부사령부는 이 게시물에 해상에서 선박을 격침하는 10초 분량의 영상도 공개했다.

중부사령부는 “이란 정권은 수십년간 오만만에서 국제 해운을 괴롭히고 공격해왔다. 그런 시대는 끝났다”면서 “해상 항행의 자유는 80년 넘게 미국과 세계 번영의 기반이 되어 왔다. 미군은 이를 계속해서 수호할 것”이라고 말했다.

미국은 이스라엘과 함께 지난달 28일부터 사흘째 이란을 겨냥한 군사작전을 벌이고 있다. 이번 작전의 목표로 이란의 미사일 기지 제거와 해군 전력 무력화, 핵무기 보유 차단 등을 제시했다.