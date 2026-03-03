“만약 필요하다면” 언론 인터뷰서 지상군 투입 가능성 거론 “큰 파도 아직 시작도 안했다” 추가 대규모공격 시사

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 입장을 내비쳤다. 이란을 상대로 한 추가 대규모 공격도 가능하다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “다른 대통령들은 ‘지상군 투입은 없을 것’이라고 말해왔지만, 나는 지상군에 관한 ‘울렁증’(yips)은 없다”며 “나는 ‘아마도 필요 없을 것’, (또는) ‘만약 필요하면(보낼 수 있다)’이라고 말한다”라고 언급했다. 필요하다면 이란에 지상군을 투입할 수 있다는 것이다.

피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날 브리핑에서 현재 미 지상군이 이란에 배치됐냐는 질문에 “아니다. 하지만 우리는 우리가 앞으로 할 일과 하지 않을 일에 대해 논쟁하지 않겠다”고 답한 뒤 “트럼프 대통령은 우리가 미국의 이익 증진을 위해 필요한 만큼 나갈 것임을 우리의 적들이 이해하도록 했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이란 공격을 결정한 배경에 대해 “그들은 핵무기를 만들려 했고, 우리는 그것을 완전히 파괴했다. 그런데 전혀 다른 장소, 전혀 다른 곳에서 농축을 통해 핵무기를 만들려 작업 중인 것을 발견했다”라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이란 지도부를 예상보다 빨리 제거했다면서 공격 기간이 “꽤 빨리 끝날 것”이라고 언급하기도 했다.

그는 CNN과의 인터뷰에서 이란과의 전쟁에서 “우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 걸 시작조차 안 했다”면서 “큰 파도는 아직 일어나지도 않았다”고 밝혔다. 추가적인 추가 대규모 공격이 가능하는 점을 시사한 것이다. 이어 “더 큰 것이 곧 다가온다”고 경고하기도 했다.

트럼프 대통령은 아야톨라 하메이니 이란 최고지도자의 폭사 이후 혼란 상태인 이란에 대해 “지도부가 누구인지 모른다. 그들이 누구를 선택할지도 모른다”고 전했다.