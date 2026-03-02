[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시는 매화 축제가 시작되는 오는 13일 저녁 7시 30분 광양문화예술회관 대공연장에서 ‘2026 신춘음악회’를 연다.

이번 신춘음악회는 새봄을 맞아 시민들에게 희망과 감동을 전하고, 품격 있는 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

특히 봄의 정취를 담은 ‘매화의 개화·매화의 웅장한 소리·매화의 아름다운 선율’을 주제로, 전 세계 최초 정통 카운터테너가 포함된 크로스오버 남성 그룹 ‘라포엠(LA POEM)’의 무대로 꾸며진다.

남성 크로스오버팀 ‘라포엠’은 JTBC 예능 ‘팬텀싱어 3’의 우승 팀으로, 클래식과 팝을 넘나드는 독보적인 하모니와 무대 장악력으로 큰 사랑을 받아왔다.

이번 공연에서는 대표곡 ‘Mean to Be’, ‘Alive’을 비롯해 ‘The Phantom of the Opera’, ‘Nella Fantasia’, ‘Never Ending Story’, ‘인연’ 등 성악과 오페라, 영화음악과 K-POP을 아우르는 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

이번 공연은 전석 5000원(총 490석)이며, 오는 5일 오전 10시부터 티켓링크 https://www.ticketlink.co.kr)누리집과 광양문화예술회관 방문을 통해 예매할 수 있다.

공연과 관련한 자세한 사항은 시청 문화예술과 문예회관팀(061-797-3602, 2528)으로 문의하면 된다.

광양시 관계자는 “깊이 있는 음색과 웅장한 하모니가 어우러진 이번 무대는 매화가 피어나는 봄밤의 정취를 한층 더 풍성하게 채우며 제25회 광양매화축제의 품격 있는 서막을 장식할 것”이라고 말했다.