만세삼창하며 3·1정신 되새겨 “울산 발전이 선열 보답의 길”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역에서도 1일 제107주년 3·1절을 맞아 각 기초자치단체별로 기념식을 가지고 3·1정신을 기렸다.

울산시는 이날 오전 10시 울산문화예술회관 대공연장에서 김두겸 울산시장과 독립유공자 유가족, 각계 기관·단체 대표, 시민 등 1000여 명이 참석한 가운데 기념식을 가지고 독립선언서 낭독, 삼일절 노래 제창, 만세삼창으로 그날을 재현했다.

기념식에 앞서 이날 오전 9시 20분에는 달동 문화공원에 위치한 울산항일독립운동기념탑에서 광복회원 등 50여 명이 순국선열과 애국지사, 호국영령의 넋을 기렸다.

김두겸 울산시장은 “107년 전 그날의 함성을 이어받아 세계 속의 울산으로 만들어가는 것이 순국선열과 애국지사의 뜻을 받드는 길”이라고 말했다.

울산 울주군도 청년회 등 단체별로 3·1절 기념식을 가졌다. 울주청년회의소(회장 김상훈)는 언양 3·1독립운동 사적비 앞에서, 상북면 청년회(회장 김칠기)는 상북면 행정복지센터 내 3·1독립운동유공비 앞에서 지역 단체장과 주민이 참석한 가운데 만세삼창으로 순국선열들의 숭고한 희생과 애국정신을 되새겼다.

울산 동구는 이날 오후 2시 일산동 보성학교 전시관에서 독립유공자 후손, 보훈단체장, 지역 주민 등 3000여 명이 참석한 가운데 기념식을 가졌다. <아래 사진>

만세삼창 행사는 ‘다시 부르는 이름, 되찾은 봄’을 주제로 일제 강점기에 징용 노동자들이 독립을 맞이하는 상황을 뮤지컬 공연으로 진행해 참석자들의 호응을 얻었다.

기념식이 열린 보성학교 전시관에는 지난 2월 ‘3·1운동 및 태극기’를 주제로 시행한 그림그리기대회 수상작을 전시해 3·1절 분위기를 북돋웠다.