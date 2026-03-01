튀르키예 수도 앙카라 성체에 깃드는 노을
튀르키예 수도 앙카라 성체에 깃드는 노을

[헤럴드경제=함영훈 기자] 튀르키예 문화관광부는 2025년 한 해 동안 6400만 명에 육박하는 관광객을 유치했다고 1일 밝혔다.

2025년 튀르키예를 방문한 관광객은 총 6394만 1000명으로 전년 대비 2.7% 증가했다.

튀르키예 2025년 관광 수입은 6.8% 상승한 652억 3100만 달러(약 87조 원)로 집계됐다. 튀르키예 방문객의 국적은 러시아(690만 명), 독일(675만 명), 영국(427만 명)이 1~3위에 올랐다.

관광부는 이번 성과의 핵심 동력은 전통적인 ‘3S(Sea, Sand, Sun)’ 휴양 관광 모델을 탈피한 콘텐츠 다각화에 있다고 설명했다. 튀르키예는 현재 고고학과 역사 유산, 종교·문화 체험, 의료·웰니스, 미식, 크루즈 및 마이스(MICE)까지 관광 영역을 넓히며 고부가가치 상품을 선보이고 있다. 특히 ‘미래를 위한 유산(Heritage for the Future)’ 프로젝트의 일환으로 추진된 나이트 뮤지엄(Night Museum)’ 은 야간에도 유적지를 즐길 수 있는 특별한 경험을 제공하며 튀르키예만의 독보적인 경쟁력으로 자리 잡았다고 문화관광부는 덧붙였다.

지나족과 한민족, 거란과 고려를 갈라놓았던 태행산맥의 천계산
지나족과 한민족, 거란과 고려를 갈라놓았던 태행산맥의 천계산

한편 아시아 주요국의 2025년 외래관광계 수는 중국과 일본이 각각 3700만~3800만명이고, 태국 3000만명, 베트남 2200만명, 한국 1900만명이다.

일본은 최근 4270만명이라고 발표했으나, 이는 2025년 외국인 입국자 수 전체이다. 다른 나라들은 입국자에서 순수 관광객들을 추출해 외래관광객 통계를 작성한다. 일본도 순수관광객이 확인된 기간(정확한 산정에 시간차 발생)에 대해서는 괄호 속에 순수 외래관광객 수를 별도 표시하기도 한다. 일본행 순수관광객수는 일본 전체 외국인 입국자 중 10%가량을 빼면 근사치가 나온다. 중국은 외지인 출입국통계에는 홍콩,마카오,대만인들이 포함하지만, 외래관광객 통계에선 이들 지역민들을 제외한다. 따라서 중국행 비중화권 외국인 관광통계는 전체 출입국 통계의 1/4~1/3 가량이다.

아시아와 유럽에 걸쳐져 있는 튀르키예는 면적의 95%가 아시아이고, 최대도시 이스탄불이 유럽에 치우쳐있으며, 유럽국들의 방위기구인 NATO 가입국이어서 분야별로 소속 대륙 분류가 다른데, 아시아로 분류하는 국제기관·단체도 있으나, 유럽으로 분류하는 경우가 조금 더 많다.


abc@heraldcorp.com