‘장대한 분노’ 작전 지도 배경으로 국무·CIA 수뇌부 집결 베네수엘라 마두로 축출 이어 플로리다 자택서 또 상황실 가동 JD 밴스 부통령은 백악관서 모니터링…이·미 긴밀 공조 과시

[헤럴드경제=최은지 기자] 미국 백악관이 지난달 28일(현지시간) 단행된 이란 공습 작전 ‘장대한 분노(Epic Fury)’의 긴박했던 지휘 현장을 전격 공개했다.

도널드 트럼프 대통령은 백악관 집무실이 아닌 플로리다주 마러라고 자택에 별도의 상황실을 마련해 작전을 진두지휘했다.

백악관이 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 공개한 사진 속에서 트럼프 대통령은 어두운 실내 조명 아래 ‘USA’와 자신의 대선 차수를 상징하는 ‘45-47’이 새겨진 흰색 모자를 쓴 채 국방·안보 수뇌부와 마주 앉아 있다.

트럼프 대통령의 바로 뒤편에는 ‘장대한 분노 작전’이라는 문구와 함께 이란 내 주요 타격 지점이 표시된 작전 지도가 배치되어 작전의 실시간 전개 상황을 한눈에 보여준다.

현장에는 마코 루비오 국무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 댄 케인 합참의장, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 핵심 참모들이 집결했다.

특히 트럼프 대통령이 몸을 기울여 와일스 비서실장과 심도 있는 대화를 나누는 모습은 긴박했던 작전의 순간을 고스란히 전달한다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “대통령이 국가안보팀과 함께 마러라고에서 밤새 상황을 지켜봤으며, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화를 마쳤다”고 전했다.

트럼프 대통령이 백악관을 떠나 마러라고 자택에서 군사 작전을 지휘한 것은 이번이 처음이 아니다.

지난 1월 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 축출을 위한 ‘확고한 결의’ 작전 당시에도 마러라고에 상황실을 꾸려 현장을 실시간 모니터링한 바 있다.

같은 시각, JD 밴스 부통령은 워싱턴 D.C. 백악관 상황실에서 별도의 모니터링을 진행했다. 백악관이 공개한 사진에서 밴스 부통령은 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 스콧 베선트 재무장관 등과 함께 이란 공습 상황을 점검하며 대통령의 지휘를 뒷받침했다.

이번 사진 공개는 이란 수뇌부를 정밀 타격한 ‘참수 작전’의 성공을 대내외에 과시하는 한편, 언제 어디서든 강력한 군사력을 행사할 수 있다는 트럼프 행정부의 의지를 보여주려는 의도로 풀이된다.