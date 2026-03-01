재외국민 안전 최우선 지시… 유가·금융시장 변동성 선제적 대응 오늘 오후 ‘긴급 관계부처 장관회의’ 소집… 범정부 총력전 기재·외교·국방 등 안보·경제 라인 총출동… 시나리오별 대응책 점검

[헤럴드경제=배문숙 기자]미국과 이스라엘의 이란 타격으로 중동 지역의 군사적 긴장이 최고조에 달한 가운데 김민석 국무총리가 1일 정부 부처들에 재외 국민 보호와 유가 급등, 외환·금융시장 변동성 확대에 대비할 것을 긴급 지시했다.

총리실은 이날 오후 “김 총리가 최근 중동 지역의 군사적 긴장이 최고조에 달한 사태를 매우 엄중히 인식하고, 국가 안보와 국민 경제의 안정 확보를 위해 관계 부처에 긴급 지시를 하달했다”고 밝혔다.

김 총리는 “국민 안전과 재외 국민 보호를 최우선으로 조치하라”며 외교부에 “중동 및 인접 국가 체류 우리 국민의 소재 및 안전 상황을 지속적으로 확인하고, 위기 상황 변화에 맞춰 신속하게 대국민 안내를 강화하라”고 지시했다.

이어 “외교·안보 위기 대응 체계를 24시간 가동하고, 모든 관련 정보와 상황을 집약적으로 분석하고, 대비 태세를 강화하라”고 당부했다.

이와 관련 김 총리는 외교·안보 관련 부서들에 “안보·군사 측면의 위험 요소를 평가·공유하도록 상황 판단 회의를 정례화하라”고 했다.

이어 “국제 유가 급등과 외환·금융시장 변동성 확대에 대한 종합적 대비책을 마련하라”며 재정경제부와 금융위원회에 “유가·환율·주식시장 모니터링 체계를 즉시 운영하고, 시장 안정 조치와 금융 정책 수단을 선제적으로 준비하라”고 했다.

산업통상부와 해양수산부에는 “원유, 액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급 현황을 점검하고, 국내 산업과 가계에 미치는 충격을 최소화하라”고 했다.

관계 부처들에 “신속하고 정확하게 대국민 정보를 제공하라”고 당부했다. 그는 “과도한 불안 요소가 확산되지 않도록 정부는 사실 기반의 정보 공개로 국민의 불안감을 해소해야 한다”고 강조했다.

김 총리는 이날 오후 6시 30분부터 정부서울청사에서 ‘중동 상황 점검 관련 긴급 관계 부처 장관 회의’를 열어, 이란 사태가 외교·안보 상황과 국내 경제에 미칠 영향 등을 보고받고 대응 방향을 논의할 계획이다. 회의에는 재정경제부, 외교부, 국방부, 산업부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 해수부, 금융위, 기획예산처, 검찰청, 경찰청, 국가정보원 관계자들과 국가안보실 2차장, 청와대 국정상황실장 등이 참석할 예정이다.

총리실은 “정부는 모든 가능한 시나리오에 대비해 범정부 차원의 역량을 총동원해 대응해 나갈 예정”이라고 했다.

회의에서는 중동발 군사 충돌이 국내 안보와 실물 경제에 미칠 영향을 다각도로 분석하고, 유가 급등 시 비축유 방출 등 구체적인 ‘컨틴전시 플랜(비상계획)’이 논의될 것으로 보인다.

