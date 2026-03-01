사적지 유네스코 등재·기념행사 국민축제로

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)가 오는 5월 5·18 최후 항쟁지인 ‘옛 전남도청’시민 전면 개방을 앞두고 ‘5·18민주화운동 50주년 기획단’을 신설해 5·18사적지 유네스코 세계유산 등재 추진 및 민주주의 대축제로 50주년 기념사업을 준비한다. 또한 이를 위한 총리실 산하 추진위 구성을 제안했으며, 원포인트 개헌을 통해 5·18정신 헌법전문 수록에도 박차를 가한다.

강기정 광주광역시장이 1일 복원공사가 마무리된 5·18 최후 항쟁지 ‘옛 전남도청’을 찾아 현장을 살펴보고 “옛 전남도청이 10여년의 갈등과 2년여 간의 공사를 거쳐 마침내 시민의 품으로 돌아왔다”며 “앞으로도 시민 의견을 충분히 수렴하고 전문가 등의 확인·검증 등을 거쳐 역사적 복원을 계속 해야한다. 이를 통한 진실찾기는 계속 돼야 한다”고 말했다.

강 시장은 5·18 사적지의 유네스코 등재와 50주년 기념행사를 시작으로, 향후 5·18 기념행사를 민주주의 대축제로 치를 수 있도록 ‘50주년 기획단’ 구성을 공식화했다.

강 시장은 먼저 “5·18 기록물은 이미 2011년 유네스코 세계기록유산으로 등재돼 그 역사적 가치를 인정받았다”며 “윤석열정부의 계엄을 막고 내란을 극복한 옛 전남도청과 5·18민주광장, 전일빌딩 등은 우리가 지켜낸 민주주의 공간이자 정신, 유산이다. 살아있는 생생한 학습의 장으로 만드는 한편 5·18사적지 유네스코 등재도 추진돼야 한다”고 강조했다.

강 시장은 “기획단은 민주주의 대축제로 치러질 50주년 기념사업을 전담한다”며 “공무원, 전문가, 민간인 등으로 구성된 상설 사무국을 2030년까지 지속 운영할 계획”이라고 밝혔다.

그동안 광주시는 국가유산청과 긴밀한 협의를 통해 5·18사적지를 ‘국가유산청 세계유산 예비잠정목록’ 후보군에 포함시켰다. 앞으로 기획단은 등재과정을 체계적으로 뒷받침할 계획이다.

강 시장은 끝으로 “이러한 일은 이번 지방선거와 동시에 원포인트 개헌을 통한 5·18정신 헌법전문 수록으로 시작될 것이다”며 “5·18정신 헌법전문수록을 위한 원포인트 개헌에 힘을 모아 달라”고 말했다.