긴급 시장점검회의…‘비상대응 금융시장반’ 즉각 가동

[헤럴드경제=김진 기자] 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망하며 중동 지정학적 긴장이 고조된 가운데, 금융당국이 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 필요 시 즉각 시행할 수 있다고 밝혔다.

이억원 금융위원장은 1일 정부서울청사에서 긴급 금융시장상황 점검회의를 열고 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 국내외 경제·금융시장 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

이 위원장은 “향후 중동 상황 전개 양상이 불확실하다”며 “사태가 장기화할 경우 국내 금융시장 및 실물경제에 영향을 미칠 수 있는 만큼 각별한 경계감을 갖고 국내 경제 및 금융시장 상황을 점검해야 한다”고 강조했다.

이 위원장은 금융위 사무처장을 반장으로 재정경제부, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등 유관기관이 함께 참여하는 ‘비상대응 금융시장반’을 즉각 가동하고, 금융시장 상황을 24시간 모니터링할 것을 지시했다.

이 위원장은 대체공휴일로 휴장인 2일 아시아, 유럽, 미국 등 글로벌 시장 동향을 면밀히 모니터링할 것도 주문했다.

금융위는 금감원 및 금융 유관기관 등과 함께 긴급 시장상황 점검회의를 적기에 개최할 계획이다.

이 위원장은 필요 시 ‘100조원+α’ 규모의 시장 안정 프로그램 등 앞서 마련된 금융시장 안정조치(Contingency Plan)를 신속히 시행할 것도 지시했다.

아울러 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 중동사태 영향에 취약한 중소기업의 피해를 최소화할 수 있도록 실물경제 지원에도 만전을 다해 달라고 당부했다.