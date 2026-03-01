“목숨 바친 애국선열께 무한한 존경과 찬사” “무인기 침투 사건, 평화 위협한 심대한 범죄행위” “北, 조속하게 대화의 장 나와 미래로 나아가자” “일본과 셔틀외교 지속하며 현재 과제 풀겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 “함께 성장하는 평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길“이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최된 제107주년 3·1절 기념식에서 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금, 여기, 한반도에서부터 실현해 나가자”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 기념사에서 독립유공자를 향한 감사와 한반도 평화, 일본과의 관계 발전 등을 언급했다.

이 대통령은 먼저 “존경하는 대한국민과 700만 재외동포 여러분, 그리고 독립유공자와 유가족 여러분, 107년 전 오늘, 대한독립 만세의 힘찬 함성이 세계 만방을 향해 울려 퍼졌다”며 “그날은 모두가 하나였다. 계층과 신분의 차이도, 연령과 성별의 차이도 없었다. 영남과 호남이 하나였고, 좌와 우가 따로 없었다”고 했다.

이어 이 대통령은 “평양에서, 서울에서, 부산에서, 신의주에서, 그야말로 한라에서 백두까지 온 나라가 만세 소리로 가득했다”면서 “선열께서는 일제의 탄압에 국내에서는 실력항쟁으로, 해외에서는 무장 투쟁과 외교 투쟁으로 맞섰고, 그 정신을 대한민국 임시정부 수립으로 이어갔다”고 말했다.

이 대통령은 계속해서 “작은 차이보다 더 큰 대의를 위해 하나로 뭉쳤기에 3·1혁명은 마침내 광복의 환희로 결실을 맺을 수 있었다”면서 “107주년 3·1절을 맞아 나라의 독립을 위해 목숨 바치신 애국선열들께 무한한 존경과 아낌없는 찬사를 드린다. 생존해 계신 네 분의 독립유공자와 유가족께도 깊이 감사드린다”며 감사를 표했다.

이 대통령은 또한 “조국의 독립을 위해, 후손들이 살아갈 내일의 희망을 위해 모든 것을 내던지신 선열들이 없었다면 오늘날 우리가 누리는 자유와 번영의 대한민국은 결코 존재할 수 없었을 것”이라며 “그러므로 선열들의 헌신을 기리고 예우하는 것은 특별한 희생에 대한 특별한 보상이자 공동체 유지를 위한 최소한의 조치인 것”이라고 했다.

이어 이 대통령은 미서훈 독립유공자 발굴·포상, 독립유공자 유족 지원을 약속했다. 또 “효창공원 일대를 ‘국립효창독립공원’으로 지정하고 상하이 임시정부 청사의 폭넓은 활용 방안을 마련해 선열들의 독립 정신을 대대로 기리겠다”고 선언했다.

이에 더해 이 대통령은 “아울러 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞은 올해, 온 국민이 함께 참여하는 기념사업으로 그 숭고한 뜻을 이어나가겠다”면서 “‘독립운동하면 삼대가 망한다’는 자조적인 말은 사라지고, 국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받으며, 공동체를 배반한 행위는 준엄하게 심판받는 그런 상식이 통하는 공정한 나라를 반드시 만들어 내겠다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 최근 국제정세가 3·1운동 당시의 시대 상황과 다르지 않다고 지적했다. 이 대통령은 “3.1혁명이 일어났던 한 세기 전의 세계는, 강자가 약자를 수탈하는 격변의 시대였다. 우리를 비롯한 많은 나라들이 국권피탈과 식민지배의 아픔을 겪었다”며 “세계대전의 참화를 겪은 후에야 국제사회는 새로운 규범을 만들어 국가간 분쟁을 조정하고 평화를 관리해 왔다”고 했다.

다만 이 대통령은 “그러나 한 세기가 지난 오늘날 세계는 또다시 격변의 시기를 맞이하고 있다. 2차 세계대전 이후 80여 년간 확립되었던 국제 규범은 힘의 논리에 의해 심각하게 위협받고 있다”면서 “같은 과오를 되풀이 하지 않으려면 우리는 지난 역사에서 교훈을 찾아야 한다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “우리 선열들의 3·1혁명 정신은 오늘날 우리를 비롯한 전세계인들에게 크나큰 가르침을 주고 있다”며 “3·1혁명은 독립선언이자 평화 선언이었으며, 우리가 나아갈 평화와 공존의 미래를 제시한 나침반”이라고 힘주어 말했다.

이 대통령은 또한 “(우리 선열들은) 국민이 진정한 주인이 되는 민주공화국을 꿈꿨고, 힘을 앞세워 다른 나라를 수탈하는 것이 아니라 서로 공감하고 함께 연대하며 한데 어우러져 살아가는 평화로운 대동세상을 꿈꿨다”면서 “다시 민주주의와 평화가 위협받는 이 위기의 시대에 우리 모두가 3·1혁명의 정신을 깊이 되새겨야 하는 이유”라고 짚었다.

이 대통령은 거듭 “1919년의 우리는 힘 없는 식민지 백성의 신세였지만, 2026년의 대한민국 국민은 세계인의 마음을 움직이는 힘과 세상을 바꿀 무한한 가능성을 지닌 존재가 되어가고 있다”고 목소리를 높였다.

이어 이 대통령은 “우리 선열들이 주창하셨고 우리 국민이 이어온 3·1혁명의 정신이야말로, 민주주의와 평화가 흔들리는 이 위기의 시대를 살아가는 세계인들을 새로운 희망의 세계로 인도할 밝은 빛이 분명하다”고 강조했다.

이날 이 대통령은 한반도 평화 필요성을 재차 거론했다. 이 대통령은 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금, 여기, 한반도에서부터 실현해 나가자”며 “말이 아니라 행동으로 남북 간 군사적 긴장을 낮추고 상호 신뢰를 회복하기 위한 여러 조치를 선제적으로 취해왔던 것처럼, 한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 했다.

지난해 벌어진 무인기 사건과 관련해서는 엄정한 진상규명과 처벌을 거듭 강조하기도 했다.

이 대통령은 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어선 안 될 일”이라며 “남북이 함께 살아가는 이곳 한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화 될 수 없다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저히 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 짚었다.

북한을 향해서는 “북측도 새로운 5개년 계획을 수립·시행해 나가는 만큼 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래로 함께 나아갈수 있기를 기대한다”고 손을 내밀었다.

그러면서 “세계 평화를 염원했던 선열들의 만세 함성이 ‘평화와 공동번영의 한반도’를 향한 남북 공동의 다짐으로 다시 울려 퍼질 수 있기를 소망한다”고 덧붙였다.

일본과의 관계와 관련해 이 대통령은 “아직 우리 사회 곳곳에는 가슴 아픈 역사의 흔적이 남아 있고, 고통받는 피해자와 유가족 분들이 계신다”면서도 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 했다.

이 대통령은 이어 “국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”면서 “양국이 ‘진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상’을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주길 기대한다”고 했다.

또 “일찍이 안중근 의사께서는 ‘동양평화론’을 통해 한중일 3개국 간의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”며 “동북아의 평화를 세계의 평화로 이어가고자 했던 선열들의 바람대로 화합과 번영을 위한 노력을 멈추지 않을 것”이라고 말했다.

끝으로 이 대통령은 “존경하는 5200만 대한국민 여러분, 700만 재외동포 여러분, 선열들께서는 작은 차이를 넘어 하나로 통합하여 독립을 이루고 대한민국의 기틀을 다졌다”며 “그 정신을 이어받은 우리 위대한 대한국민께서 함께 힘을 모아 우리가 가진 잠재력을 온전하게 발휘한다면 선열들께서 꿈꾸던 평화로운 세상을 현실로 만들지 못할 이유가 없다”고 힘주어 말했다.

그러면서 “우리 순국선열과 애국지사께서 목숨을 바쳐가며 바라셨던 선진 민주 모범국가, 전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도, 문화가 꽃피고 번영하는 대한민국을 향해 우리가 함께 힘을 합쳐 만들어 나아가자”고 했다.