28일(현지시간) 이스라엘 텔아비브에서 이스라엘과 미국이 이란에 미사일을 발사한 후 발사체 충돌로 인한 폭발이 발생하고 있는 모습. 이에 이스라엘은 1일 이란 테헤란에 공습을 이어가고 있다. [로이터]
28일(현지시간) 이스라엘 텔아비브에서 이스라엘과 미국이 이란에 미사일을 발사한 후 발사체 충돌로 인한 폭발이 발생하고 있는 모습. 이에 이스라엘은 1일 이란 테헤란에 공습을 이어가고 있다. [로이터]

[헤럴드경제=박세환 기자] 28일(현지시간) 미국과 이스라엘이 이란을 겨냥해 대대적인 공습을 강행한 가운데 1일에도 이스라엘의 이란 공습이 이어지고 있다.

현지 매체에 따르면 이스라엘의 공격은 이란 수도 테헤란에서 폭발음이 이어지고 있다.


greg@heraldcorp.com