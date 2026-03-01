유럽형 글로벌 웰빙 스파 복합리조트 조성 골든하버 약 10만㎡ 부지 개발 2.8조 세수 증대 및 3천여 명 일자리 창출

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 송도국제도시에 유럽형 글로벌 웰빙 스파 복합리조트를 조성하는 계약을 체결했다.

인천경제자유구역청은 지난 28일 송도지타워에서 글로벌 웰니스 리조트기업 테르메 그룹(Therme Group)과 ‘테르메 인천 프로젝트’ 추진을 위한 사업 본협약을 체결했다.

이날 체결식에는 유정복 인천시장과 테르메 그룹 본사 스텔리안 야콥(Stelian Iacob) 부회장, 테르메그룹 코리아의 김인숙 회장이 참석했다.

협약은 송도 ‘골든하버’ 부지에 사계절 따뜻한 돔형, 자연친화적인 열대 식물원 컨셉과 웰니스 스파&사우나, 워터파크, 복합문화공간 등을 결합해 ‘글로벌 웰빙 오아시스’로 조성한다는 내용이다.

‘테르메 인천’은 골든하버 서쪽 CS8, CS9부지에 바다를 맞대고 들어선다.

유럽 최대 규모인 테르메 부쿠레슈티에 버금가는 약 10만㎡ 부지에 자리잡는다.

향후 테르메그룹코리아는 재무적투자자(FI)와 건설투자사(CI) 선정을 마무리하고 변화하는 관광 환경에 맞춰 인허가 절차 및 설계 변경을 거쳐 오는 2027년 착공에 들어갈 계획이다. 준공 및 개장은 2031년 중으로 예상된다.

인천경제청은 리조트 운영에 따른 소득세, 법인세, 부가가치세 등 약 2조8000억 원 규모의 세수 및 경제적 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있다.

일자리 창출 효과도 2037년까지 760여 명의 직접 고용을 포함해 관광객 유입에 따른 서비스업 등 간접 고용 인원 2300여 명 등 총 3000여 명의 신규 일자리가 창출될 전망이다.

테르메 그룹은 프로젝트 추진을 위해 총 280억 원 이상의 자본금을 출자해 국내 법인인 ‘테르메 인천 프로젝트 SPC’ 설립을 완료하고 외국인투자기업 등록까지 마쳤다.

또한 사업 이행을 확약하기 위해 약 85억 원 상당의 사업보증보험 증권을 제출해 사업 추진에 대한 재무적 담보를 마련했다.

유정복 시장은 “테르메라는 유럽의 자연친화적 성공 모델과 미디어분야의 혁신을 주도한 슈퍼블루의 유치로 인천을 글로벌 웰니스 관광의 메카로 자리매김 시키겠다”라고 말했다.