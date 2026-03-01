망고·파인애플·오렌지, 전년·평년보다 비싸 관세 인하 체감에 시차 있어…대형마트도 할인 행사

[헤럴드경제=배문숙 기자]고환율 여파로 바나나·파인애플·망고 등 수입 과일 가격이 할당관세에도 강세를 이어가고 있다.

정부는 지난 달 12일부터 바나나·파인애플·망고 3개 품목에 대해 기존 30%를 적용하던 관세를 할당관세(일정한 수량까지 수입된 분량에 대해 적용하는 관세) 5%로 낮췄다.

1일 한국농수산식품유통공사에 따르면 지난 달 25일 기준 바나나(상품)는 100ｇ당 344원으로 전년 동기보다 14.7%, 평년 대비 12.4% 비싸다. 망고(상품)는 1개 5339원으로 전년보다 31.3%, 평년보다 6.7% 높다. 파인애플(상품)은 1개 7365원으로 전년 대비 9.2%, 평년 대비 12.3% 비싸다.

미국산 네이블 오렌지(상품)는 10개에 2만3977원으로 전년보다 19.9% 비싸고, 평년보다는 50.0%나 높은 수준이다.

농식품부 관계자는 “바나나와 망고는 산지 작황 부진과 병충해 영향으로 생산량이 줄면서 수입 단가 자체가 올랐다”며 “특히 바나나는 후숙 기간이 필요해 관세 인하 효과가 가격에 반영되기까지 시차가 있다”고 설명했다.

이어 “가격이 지난달보다 하락세를 보여 차츰 낮아질 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

유통업계도 관세 인하 효과가 시장에 반영되기까지 시간이 필요하다고 본다. 한 대형마트 관계자는 “할당관세가 적용되는 물량은 신규 수입분부터여서 기존 재고가 소진돼야 한다”며 “정부 발표 시점과 실제 가격 반영 사이에는 1∼2주 정도 시차가 발생할 수 있다”고 말했다.

대형마트들은 관세 인하에 맞춰 할인 행사 확대에 나설 계획이다. 이마트는 필리핀산 고산지 바나나를 한 송이에 200원, 에콰도르산 바나나를 500원 각각 인하하고 파인애플과 오렌지 할인행사도 진행할 예정이다. 롯데마트 역시 다음 달 2일까지 고산지 바나나와 태국산 남독마이 망고 할인 행사를 연다.

농식품부는 관세 인하 효과가 실제 시장 가격에 반영되고 있는지 점검하기 위해 대형마트 등 현장 점검도 진행할 계획이다.