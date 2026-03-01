[헤럴드경제=문영규 기자]미국과 이스라엘의 이란 공습으로 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관 모하마드 파크푸르 장군과 이란 국방부 장관 아미르 나시르자데가 사망한 것으로 보인다고 이스라엘 현지 언론이 28일(현지시간) 보도했다.

이스라엘 현지 타임스오브이스라엘은 로이터통신과 이스라엘 정부 관계자들을 인용, 파크푸르와 나시리자데, 이란 정보기관 수장이 이날 오전 공습으로 사망했을 가능성이 높다고 보도했다.

로이터는 이스라엘 군 소식통 2명과 지역 소식통 1명을 인용해 이같이 전했다. 이스라엘 정부 관계자 역시 이들이 사망했을 가능성이 높다고 평가했다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

매체는 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고 지도자와 마수드 페제시키안 대통령을 포함한 이란 정권 및 군 고위 지휘관들을 겨냥했으나 공습 결과는 아직 불분명하다고 보도했다.

파크푸르는 지난해 6월 이스라엘과 이란의 ‘12일 전쟁’에서 폭사한 호세인 살라미 총사령관의 후임으로 취임한 인물이다.

이런 가운데 아바스 아라그치 이란 외무장관은 하메네이가 여전히 생존해 있다고 주장했다.

아라그치 장관은 미 NBC 방송과 인터뷰에서 “내가 아는 한 최고지도다는 여전히 생존해 있다”고 말했다.

미 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 하메네이 최고지도자, 페제시키안 대통령과 함께 압돌라힘 무사비 이란군 참모총장, 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장, 알리 샴카니 국방위원회 사무총장도 표적으로 삼았다고 이스라엘 소식통을 인용해 전했다. 이들이 실제로 폭격을 맞았는지는 확인되지 않았다.

아라그치 외무장관은 또한 하칸 피단 터키 외무장관과 전화 통화를 갖고 미국과 이스라엘의 공습을 비난했다.

아라그치 장관은 이란 내 한 초등학교가 공습을 받아 수십명의 어린이들이 사망한 사실을 터키 측에 전했다고 국영 IRNA 통신은 보도했다.

그는 “미국과 이스라엘의 침략 행위를 유엔 헌장과 국제법의 기본 원칙에 대한 노골적인 위반”이라고 규정하며 “이란이 모든 역량을 동원해 주권과 영토 보전을 수호할 고유한 권리가 있다”고 강조했다.