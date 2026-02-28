[헤럴드경제=문영규 기자] 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 28일(현지시간) 한국에 거주하는 이란인들이 현 정권을 규탄하는 집회를 열고 공격 소식에 환영했다.

재한이란인네트워크는 이날 오후 3시께 서울 종로구 의정부지 앞에서 약 70명이 참가한 가운데 ‘미 트럼프 대통령 신속 도움 촉구’ 집회를 열었다.

집회가 진행되던 중 공교롭게도 미국의 이란 공격 소식이 전해지자 참가자들은 기뻐하면서도 한편으론 이란에 살고 있는 가족과 친구들을 걱정했다.

현장에 마련된 전광판에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공격을 확인하는 영상이 송출됐다. 이 소식에 환호성이 터져 나오기도 했다.

이란 시민들이 희망을 갖고 거리로 나왔다는 소식에 눈물을 흘리는 참가자들도 있었다.

박씨마 재한이란인네트워크 대표는 “국민들이 다치지 않았으면 좋겠지만, (이란 정권의 압제에서 달리) 벗어날 길이 없으니까 감사한 마음이 든다”고 연합뉴스에 말했다.

한국에 10년째 살고 있는 호다(29)씨 역시 “사실상 다른 방법도 없고 물러설 곳도 없다”며 “이란인들은 전쟁을 좋아하지 않고 평화롭게 살고 싶지만, 언젠가 누군가는 해야 하는 일이라고 생각한다”고 매체에 전했다.

단체는 지난달부터 토요일마다 이곳에서 현 이란의 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 규탄하고, 1979년 이슬람 혁명으로 축출돼 미국으로 망명한 옛 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 레자 팔레비의 복귀를 촉구하는 집회를 열어왔다.

반면 반미 성향의 민중민주당 당원 10여 명은 이날 오후 9시께 종로구 주한미국대사관 앞에서 이란 침공을 규탄하는 정당 연설회를 열었다.

이들은 “이스라엘과 미국이 자국 국민의 안전과 세계 평화를 운운할 자격이 있느냐”며 “(이란 침공은) 명백히 불법이며 석유 등 자원을 약탈하려는 제국주의의 침략적 본성을 보여주고 있다”고 주장했다.

전국민중행동과 자주통일평화연대 등 진보 단체도 3월 1일 같은 곳에서 미국과 이스라엘을 규탄하는 기자회견을 열 계획이다.