[헤럴드경제 = 서병기선임기자]최근 출간된 ‘한류를 만든 보이지 않는 손’(도서출판 사우)은 한류를 화려한 성공 신화가 아닌, 수많은 사람의 선택과 노동, 실패와 인내가 축적된 문화적 과정으로 다시 바라보는 책이다.

이 책은 아이돌 스타나 세계적으로 성공한 콘텐츠 중심의 한류 서사를 벗어나, 그 이면에서 한류를 가능하게 했던 ‘보이지 않는 손들’을 조명한다.

글로벌하게 히트한 음악과 성공한 드라마를 중심으로 풀어나가는 이야기가 아니다. 그 과정에서 외국 바이어의 문을 직접 두드려가며 콘텐츠를 팔기위해 집요하게 접근한 집념이 유통의 노하우를 쌓게 해주며 한류를 단단하게 해준다.

지난 30여 년간 콘텐츠 수출, 제작, 정책, 관광, 연구, 팬덤 현장에 몸담아 온 권호진, 배기형 등 12명의 저자는 한류가 어떻게 기획되고, 전달되고, 번역되고, 조율되며 세계 각지 팬들의 삶 속으로 스며들었는지를 각자의 경험을 통해 증언한다.

콘텐츠 수출의 개념조차 없던 시절 VHS 테이프를 들고 해외 시장을 개척한 1세대 판매자, 공공 정책의 영역에서 문화 생태계의 토대를 다져온 행정가, 드라마의 감정을 음악으로 세계화한 음반 제작자, 해외 열혈 팬에서 한류를 연구하고 한류 산업에 종사하게 된 외부자, 관광·산업·비즈니스 현장에서 한류의 외연을 확장해 온 기획자들까지. 한류가 작동하도록 환경을 만들어 온 ‘숨은’ 존재들이다.

이들은 한류 생산자와 수용자, 국가와 시장, 텍스트와 삶을 잇는 ‘매개자’로서 한류 생태계를 떠받쳐 온 인물들이기도 하다.

이 책은 한류의 기반을 닦은 현장 개척자들의 기록에서 시작해, 산업과 관광, 비즈니스로 확장된 한류의 구조를 살펴보고, 나아가 세계 각지의 수용자와 연구자의 시선으로 한류를 다시 읽는다. 이를 통해 한류는 결과나 성취가 아닌, 사람과 관계, 감정과 작동이 교차해 온 하나의 문화적 과정으로 재구성된다.

이 책에 실린 글들은 영웅담이 아니다. 대신 각자의 자리에서 한류를 만들어 온 경험의 기록이며, 동시에 한국 문화산업이 어디에서 출발했고, 어떤 선택과 경로를 거쳐 지금에 이르렀는지를 보여주는 조용한 증언이다.

이 책의 가장 큰 미덕은 ‘현장의 언어’다. 통계와 이론이 포착하지 못한 감정의 결, 직업윤리 뒤에 가려졌던 망설임과 실수, 말없이 감당해 온 노동의 시간이 솔직하게 기록되어 있다. 덕분에 깊이 있는 내용을 다루면서도 누구에게나 쉽게 읽힌다.

추천사에서 여러 전문가가 이 책을 “처음 듣는 한류의 생생한 에스노그라피”, “한류를 이해하는 새로운 교양서”라고 평가한 것도 이 때문이다.

이 책은 한류의 다음 단계를 고민하는 이들을 위한 필독서이며 특히, 진로와 미래를 고민하는 젊은이들에게 의미 있는 길잡이가 될 전망이다.