[헤럴드경제=문영규 기자]이재명 대통령이 경기 성남시 분당 아파트를 매물로 내놓은 가운데 ‘다주택자’로 비판받아 온 국민의힘 장동혁 대표가 서울 여의도 오피스텔을 내놨으나 팔리지 않는다고 밝혔다.

장동혁 대표는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “대통령은 29억원에 분당 아파트를 매물로 내놓으셨는데, 2억원도 채 안 되는 제 여의도 오피스텔은 팔려고 내놓아도 보러 오시는 분도 없다”고 썼다.

그러면서 “누구처럼 똘똘한 한 채가 아니어서 그런 모양”이라고 덧붙였다.

장 대표는 “대통령과 약속했으니 제 오피스텔을 빨리 팔아야 하는데, 제가 산 가격으로 제 오피스텔을 매수하실 분을 찾는다”면서 “가격은 절충 가능하다”고 했다.

이재명 대통령이 전날 자신의 분당 아파트를 매물로 내놓자 장 대표도 하루 만에 오피스텔 매도 추진 사실을 공개한 것이다.

이번에 내놓은 오피스텔은 지난 2022년 21대 국회의원 보궐선거 당선 이후 의정활동을 위해 구입한 것이다.

장 대표는 “가족과 함께 살고 있는 구로구 아파트와 지역구 보령시의 아파트는 처분할 수 없고, 어머니가 살고 계신 시골집과 장모님이 살고 계신 아파트는 당장 두 분을 길거리에 나앉으시라고 할 수도 없어서 고민”이라고 했다.

그는 “내일 3·1절 행사에서 대통령을 만나야 하는데 집이 안 팔려 걱정”이라고 전했다.

장 대표가 보유한 부동산은 실거주 중인 서울 구로구 아파트 1채, 지역구인 충남 보령시 아파트, 보령에서 어머니가 거주 중인 주택 1채, 경남 진주에서 장모님이 거주 중인 아파트 1채의 지분(5분의 1), 장인어른으로부터 상속받은 경기도 안양 아파트 지분(10분의 1), 여의도 오피스텔 등 6채에 이른다.