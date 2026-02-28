겨울방학 동안 24회 전문 레슨

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 석유화학 업체인 여수산단 한화솔루션㈜ 여수공장(공장장 안인수)이 여수지역아동센터 어린이들과 함께 ‘한화솔루션과 함께하는 유소년 볼링대회’를 개최했다.

지난 27일 여수 선경볼링장에서 열린 유소년 볼링대회는 올해로 3회째로 지역 아동들의 건강한 성장을 돕는 한화솔루션의 대표적인 사회공헌 활동이다.

이번 겨울방학 동안 지역아동센터 아동 40여 명은 총 24회에 걸쳐 전문 강사로부터 볼링의 기본 자세, 게임 방법, 매너 등을 교육받았다.

프로그램 도입 초기부터 참여한 아동들은 눈에 띄게 향상된 기량을 선보여 눈길을 끌었다.

초기에는 볼링공조차 제대로 굴리지 못하던 아이들이 이제는 안정적인 자세로 스트라이크를 기록하는 등 눈부신 성장을 보여주어 함께한 봉사자들에게 큰 보람을 선사했다.

경기가 끝난 뒤에는 우수한 성적을 거둔 아동들에게 상장과 상품을 수여했으며, 모두 함께 간식을 나누며 소통하는 즐거운 시간을 가졌다.

한화솔루션 여수공장 관계자는 “누구나 즐길 수 있는 스포츠인 볼링을 통해 아이들이 성취감을 느끼고 화합하는 계기가 되었길 바란다”면서 “앞으로도 지역 아동들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 다양한 지원 활동을 이어가겠다”고 말했다.