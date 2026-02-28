[헤럴드경제=주소현 기자] 안규백 국방부 장관은 28일 미국과 이스라엘의 이란 폭격 상황과 관련해 동명·청해부대 등 파병 부대의 상황을 즉각 점검할 것을 국방부와 합참 관련 부서에 지시했다.
국방부는 이날 안 장관이 부대원들의 안전을 최우선으로 고려해 임무를 수행할 것을 지시했다고 밝혔다.
addressh@heraldcorp.com
입력 2026-02-28 18:00:51
[헤럴드경제=주소현 기자] 안규백 국방부 장관은 28일 미국과 이스라엘의 이란 폭격 상황과 관련해 동명·청해부대 등 파병 부대의 상황을 즉각 점검할 것을 국방부와 합참 관련 부서에 지시했다.
국방부는 이날 안 장관이 부대원들의 안전을 최우선으로 고려해 임무를 수행할 것을 지시했다고 밝혔다.
“코스피 6000 시대”…빚내서 투자하는 ‘빚투’ 32조 돌파, 사상 최고
[헤럴드경제=정호원 기자] 국내 증시가 유례없는 ‘불장’을 이어가면서 빚을 내 주식을 사는 ‘빚투’ 규모도 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다. 28일 금융투자협회에 따르면, 대표적인 빚투 지표인 증권사 신용거래융자 잔고는 지난 26일 기준 32조 3684억원을 기록했다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 매수를 위해 증권사에서 빌린 자금 중 아직 갚지 않
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
신동 “부모와 연락 끊었다”…모친이 전 재산 날려
[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 슈퍼주니어의 멤버 신동이 모친의 투자 실패로 많은 재산을 잃은 것으로 알려졌다. 25일 공개된 디즈니플러스 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 8회에서 신동은 “솔직히 말씀드리면 지금은 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다. 이유는 돈 때문에 문제가 생겨서”라며 “(모친이) 생활비를 드리면 ‘다달이 말고 한 번에 주면 내가 뭘 좀 해서 너 걱정 안 시켜볼게’라며 큰돈을 항상 원했다. 큰돈을 가져갔다가 사기를 당하거나 투자를 잘못해 다 잃은 적도 있다”라고 말했다. 자막에는 ‘2015년 어머니가 투자 실패로 전재산 날림’이라는 설명이 들어갔다. 이 방송에서 점술가 설화는 신동의 점사를 봤는데, “집안에 무속인 할머니가 있지 않냐. 그 할머니가 돌아가시면 조금 위험할 수 있다. 누군가 신동님이 방울을 잡게 하려는 것 같다”라고 말했다. 실제 신동의 친할머니는 무속인이라고 한다. 이에 설화는 “신을 받는 게 아니다. 신기물, 조상기물이 세다. 집안에 무속인이었던 분이
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를