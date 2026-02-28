[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 북부지역 8개 시·군의회 의장협의회가 27일 ‘시·도민 동의 없는 경북·대구 행정통합에 결사 반대’ 입장을 밝혔다.

이날 성명서 발표에는 안동시의회, 영주시의회, 문경시의회, 예천군의회, 봉화군의회, 영양군의회, 울진군의회, 청송군의회 등이 참여했다.

의장협의회는 성명서를 통해 “경북·대구 행정통합 추진은 시·도민의 의견 수렴 없이 광역자치단체장과 정부에서 일방적으로 추진하는 위로부터의 결합에 불과하다”며 “절차적 민주주의를 명백히 위반했다”고 지적했다.

이어 “경북·대구 행정통합은 절대 지방소멸 위기 극복의 해법이 될 수 없다”며 “시·군 지방자치단체 요구는 철저히 무시하는 작금의 형태에 경북 북부지역 시·군의회는 분노를 금할 수 없다”고 비판했다.

김경도 안동시의회 의장은 “경북 북부지역 주민들 의견을 철저히 무시한 채 진행되는 행정통합 추진은 결코 수용할 수 없다”며 “경북 북부지역 시·군의회 의장협의회와 함께 자치권과 균형 발전을 지키기 위해 대응하고 행정통합 반대 운동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

강영구 예천군의회 의장은 “경북 균형발전의 거점인 도청 신도시가 채 정착하기도 전에 구체적인 로드맵도 없이 절차만 앞세워 통합을 밀어붙이는 것은 북부권 도민들을 철저히 소외시키는 처사”라며 유감을 표명했다.