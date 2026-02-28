이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령은 28일 미국이 이란 공격을 단행하자 국내 영향과 교민 안전을 당부했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 “이 대통령은 이란 상황을 보고받고 국내에 미치는 영향과 관련 대책 등에 대해 점검하는 한편 이란및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라고 지시했다”고 밝혔다.


