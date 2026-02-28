[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구농수산물유통관리공사는 도매시장 방문객과 유통인들의 편의를 증진하고 효율적인 부설주차장 관리를 위해 다음달부터 부설주차장 운영 방식을 대폭 변경한다.

28일 대구농수산물유통관리공사에 따르면 이번 부설주차장 운영 변경의 핵심은 주말 포함 24시간 유료 운영, 물품반입증 제도 폐지, 유통인 대상 시간제 웹할인 서비스 시행 등이다.

먼저 주말과 공휴일을 포함해 365일 24시간 전면 유료 운영으로 전환한다. 공사는 이를 통해 장기 방치 차량 및 목적 외 무단 주차를 원천 차단한다.

또 그동안 산지 물량 반입을 위해 입·출차 시 번거로움을 유발했던 ‘물품반입증’ 확인 제도가 전면 폐지된다.

이에 따라 모든 화물차량은 3시간 무료로 입·출차가 가능하다. 복잡한 종이 증빙 절차를 없앰으로써 주차장 진·출입구의 차량 병목 현상을 해소하고 시장 이용객들의 불필요한 대기시간을 크게 단축할 예정이다.

더불어 도매시장 내 유통인들의 편의를 위해 ‘시간제 웹할인 서비스’를 새로 도입한다. 해당 서비스는 시장 내 유통인을 통해 제공되며 별도의 공사 방문 없이 모바일이나 PC 웹을 통해 간편하게 주차 요금 할인 적용을 처리할 수 있는 스마트 시스템이다.

변경된 주차 제도 및 유통인 웹할인 서비스 이용 방법에 대한 자세한 사항은 공사 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.

김상덕 대구농수산물유통관리공사 사장은 “이번 부설주차장 운영 체계 개편은 고질적인 주차난을 해소하고 시장 방문객과 유통인 모두에게 편리한 환경을 조성하기 위한 조치”라며 “새로운 제도가 빠르게 정착될 수 있도록 이용객들의 많은 양해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.