일본 평화헌법 개정 움직임 비난

[헤럴드경제=정호원 기자 ]북한 매체가 일본의 평화헌법 개정 움직임과 원거리 타격 능력 확보 등 안보 정책 전환을 강도 높게 비난하며 “군국주의가 과거의 그늘에서 벗어나 실체로 전환되고 있다”고 주장했다.

노동당 기관지 노동신문은 28일 ‘선제공격의 합법화는 비극적 운명을 되풀이하게 할 것이다’라는 제목의 논평에서 “(일본이) 전쟁국가의 법률적·제도적 완성에 속도를 내고 있다”고 비판했다.

신문은 최근 고이즈미 신지로 방위상과 연립 여당인 일본유신회의 요시무라 히로후미 대표 등 유력 정치인들이 개헌 필요성을 잇달아 언급한 점을 정조준했다. 현재 일본 헌법은 군대 보유를 금지하고 있으나, 집권 자민당은 실질적 군대인 자위대를 헌법에 명기해야 한다고 주장해 왔다.

이를 두고 노동신문은 “자위대의 해외 진출과 선제공격을 합법화해 과거에 이루지 못한 야망을 실현하려는 것”이라며 “아시아 국가들을 침략해 인민들에게 불행을 안겼던 일본이 또다시 그 길에 들어서고 있다”고 날을 세웠다.

군비 확장에 대한 경계심도 드러냈다. 신문은 일본이 호위함을 항공모함으로 개조하고 사거리 1000km 이상의 중·장거리 미사일 도입에 박차를 가하고 있다며, 이러한 행보가 결국 “일본의 비극적인 운명을 되풀이하게 만들 것”이라고 경고했다.