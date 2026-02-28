5월 코엑스 마곡 개최…50여 갤러리 참여 ‘부티크 아트페어’ 초대권 등 서비스 유료화로 수익 확보

[헤럴드경제=김현경 기자] 신생 국제 미술장터(아트페어) ‘하이브 아트페어(HIVE ART FAIR’가 오는 5월 서울 코엑스 마곡에서 첫선을 보인다. ‘부스비 전면 폐지’를 선언한 하이브 아트페어가 미술 시장에 새로운 변화를 몰고 올지 주목된다.

하이브 아트페어는 “다른 아트페어와 차별화된 구조를 선보이겠다”며 부스비 전면 폐지 방침을 밝혔다.

기존 아트페어는 갤러리들이 크기별로 부스비를 내고 참석하는 방식으로 진행돼 ‘임대 장사’를 한다는 비판이 제기되기도 했다. 갤러리들은 고액의 부스비를 보전하기 위해 전시의 질보다는 판매가 용이한 작품 위주로 부스를 구성하는 경우가 다수였다.

하이브 아트페어는 이 같은 공간 판매 위주의 기존 아트페어 사업 모델에서 벗어나 참여 갤러리와 함께 예술적 가치에 초점을 두는 진정한 파트너십으로의 전환을 목표로 한다.

김정연 하이브 아트페어 대표이사는 “갤러리에 부스비를 면제하는 대신 가장 대담하고 아름다운 전시를 보여달라는 조건을 제시했다”며 “각 화랑의 기획 역량을 바탕으로 콘텐츠 수준을 끌어올리겠다”고 말했다.

대신 기존에 무료로 제공하던 서비스를 유료화해 수익을 확보할 계획이다. 부스비에 포함돼 무료로 제공하던 초대권을 갤러리가 직접 구매해 고객을 초청하도록 한다.

주최 측이 운영하던 라운지 프로그램은 갤러리 중심의 ‘프로모션 라운지’로 바꾼다. 각 갤러리는 라운지 공간을 활용해 전시 작가의 세계관을 고객에게 직접 전달하는 등 실질적인 홍보 및 판매 창구로 활용할 수 있다.

참가 갤러리들과 매번 갈등의 소지가 됐던 부스 배치 방식도 항공사의 선호 좌석 판매처럼 추가 비용을 내고 선택할 수 있도록 했다. 다만 단순히 자본력에 의해 자리가 결정되는 것을 방지하기 위해 엄격한 ‘기획 심사’를 병행한다. 부스 위치 신청이 경합할 경우, 전시 기획의 참신성과 역량을 최우선으로 평가해 우선권을 부여한다.

김 대표는 “갤러리들이 부스비를 내는 대신 전시에 신경 쓰면 콘텐츠의 질이 올라가 입장 수입도 늘어나고 기업이나 기관들과 파트너십을 구축할 기회도 생기게 될 것”이라며 “아트페어도 이를 위해 중간 다리 역할을 할 것”이라고 했다.

정형화된 사각형이 아니라 동일한 크기의 육각형 모듈 형태로 구성하는 부스 또한 차별점이다. 공연장 무대를 연상시키는 구조로 관객의 몰입감을 극대화하고, 공간 구획의 독립성을 높일 예정이다.

아울러 중심 영역인 ‘더 코어’에서는 하이브가 직접 큐레이션하는 특별 전시가 펼쳐진다.

김 대표는 “국내외 50개 이내 갤러리만 참여시키는 ‘부티크 아트페어’를 지향한다”며 “아트페어의 원래 취지는 갤러리들이 역량을 보여주는 견본시장(쇼케이스)이다. 우리는 아트페어의 본질로 돌아가 새로운 표준이 될 것”이라고 말했다.

하이브 아트페어는 오는 5월 21∼24일 코엑스 마곡에서 열린다. 갤러리현대, 아라리오, 가나아트, 에스더쉬퍼 등 국내외 주요 갤러리들이 참여할 예정이다.