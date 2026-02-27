한국원자력안전기술원.
▶실장급

▷고리주재검사팀장 정애주

▷한빛주재검사팀장 진창용

▷연구로 규제사업 PM 이길수

▷건식저장시설 규제사업 PM 장기원

▷원자력안전연구총괄 PM 최용원

▷방사선안전연구총괄 PM 이찬미


