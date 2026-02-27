[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 에스파와 한국계 미국인 팝스타 앤더슨 팩이 만났다.

SM엔터테인먼트와 유니버설 뮤직에 따르면 에스파와 앤더슨 팩은 27일 오후 2시 새 싱글 ‘키체인’(Keychain)을 발표했다.

‘키체인’은 앤더슨 팩이 제작, 연출, 출연한 영화 ‘케이팝스!’(K-POPS!)의 오리지널사운드트랙(OST)이다. 앤더슨 팩의 분위기를 살린 힙합, 알앤비(R&B), 펑크 루트 사운드에 에스파의 느낌이 더해졌다.

‘케이팝스!’는 미국 내 한인 사회의 모습과 한인들의 문화, 음악, 정체성을 담아낸 가족 코미디 영화다. 이날 개봉한 영화는 커리어를 되살리기 위해 한국으로 건너간 로스앤젤레스 출신 음악가가 오랫동안 알지 못했던 자기 아들이 K-팝 슈퍼스타의 길을 걷고 있다는 사실을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그렸다.

앤더슨 팩은 한국에선 ‘밀양 박씨’라는 별칭으로 잘 알려져있다. 어머니가 한국계 미국인으로, 그는 음악학교 강사 시절 만난 한국인 여성과 결혼해 가정을 꾸리기도 했다.

싱어송라이터이자 래퍼, 음악 프로듀서 등 다방면으로 활동하며 뛰어난 음악적 역량을 보인 그는 특히 팝스타 브루노 마스와 결성한 알앤비 프로젝트팀 ‘실크 소닉’으로 2022년 그래미어워즈에서 4관왕에 올랐다.