무주택자 된 李대통령 “금융투자가 더 이득이라고 본 듯” 현재 임차인 있는 상황…계약 끝난 뒤 매매 진행 예상 29억에 집 내놔…지난해 실거래가 수준

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 부인 김혜경 여사와 공동으로 보유하고 있던 경기도 성남시 분당구의 아파트를 시세보다 훨씬 낮은 가격으로 내놨다고 청와대가 27일 밝혔다.

청와대 관계자는 “거주목적으로 원래 퇴임 후에 가려고 했던 사저였는데, 부동산 시장 정상화 의지를 몸소 보여주고자 매물로 내놨다”면서 “전년 실거래가, 현재 시세보다 꽤 많이 낮게, 저렴하게 매물로 내놨다”고 설명했다.

이 대통령은 1998년 분당 양지마을 금호1단지 전용 164㎡ 아파트를 3억6000만원에 매입해 29년째 보유 중이다. 현재 이 단지는 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정받아 지난해 28~29억 선에서 거래됐다고 한다. 조선일보에 따르면 이 대통령은 해당 아파트를 29억에 내놓은 것으로 나타났다.

이 관계자는 “(이 대통령이) 평소 말씀하신 대로 집을 갖고 있는 것이 더 손해라고 생각하셔서 매물로 내놓은 것 같다”면서 “지금 집을 팔고 이 돈으로 상장지수펀드(ETF) 투자나 다른 금융 투자에 판 돈을 넣는 게 훨씬 경제적으로 더 이득으로 생각한 것으로 보인다”고 해석했다.

이어 “부동산 시장 정상화되면 임기를 마치고, 여러분이 많이 말씀하신 것처럼 퇴임 이후에 집을 다시 사면 그게 더 이득이지 않겠나”라며 “지금 고점에 팔고 더 떨어진 가격으로 살 수 있다면 더 이득이라고 생각하신 듯하다”고 했다. 또한 그는 “현재 임차인 있는 상황이라 임차인이 나가면 될 것”이라고 덧붙였다. 아직 계약 기간이 남은 상황으로, 임차인의 동의를 얻어 시장에 내놓았다고 한다. 이에 계약 기간 이후 매매 절차를 밟을 가능성도 점쳐진다.

이 관계자는 또한 “분당 사저를 내놓아야겠다는 말씀을 자주 하셨다”면서 참모진의 주택 매각 여부와 관련해서는 “파악된 바 없다”고 말을 아꼈다.