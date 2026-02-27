[헤럴드경제=조용직 기자] 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 혁신적인 기술력을 적용한 ‘PXG Hot Rod(이하 핫 로드 ZT)’ 제로토크 퍼터를 최근 출시했다.

PXG 핫 로드 ZT 퍼터는 센터 샤프트의 직관적인 정렬 기능은 유지하면서도, 고질적인 문제였던 예민함과 비틀림은 완벽하게 제어할 수 있는 기술력을 탑재했다.

핵심 기술인 ‘온셋 호젤(Onset Hosel)’은 샤프트 축을 무게중심(CG) 바로 위에 배치하여 스트로크 중 발생하는 토크를 물리적으로 제거한다. 이는 임팩트 순간 페이스가 비틀리는 것을 방지해 매우 안정적인 스트로크를 구현하며, 임팩트 시 스퀘어 페이스를 유지하는 데 어려움을 겪는 골퍼들에게 최적의 솔루션이 된다는 평가다.

또한 6° 로프트와 3° 포워드 프레스 설계의 결합으로, 골퍼가 별도의 조정 없이도 가장 자연스러운 핸드 퍼스트 위치를 잡을 수 있도록 최적의 어드레스를 설계했다.

제품의 바디는 100% CNC 밀링된 6061 알루미늄 소재를 사용했으며, 고밀도 텅스텐 웨이트를 전략적으로 배치해 미스샷에서도 흔들림 없는 관성모멘트(MOI)를 유지한다. 새롭게 선보이는 3세대 피라미드 페이스 패턴은 견고한 밀링 퍼터의 타구감과 인서트 퍼터의 부드러운 사운드를 동시에 선사하며, 촘촘한 패턴이 공의 딤플과 일관되게 상호작용해 최적의 롤(Roll)을 구현한다.

PXG 관계자는 “현재 골프 시장은 확실한 스코어 개선을 보장하는 고기능성 장비에 집중하고 있다. 핫 로드 ZT 퍼터는 센터 샤프트를 사용하고 싶었지만 예민함 때문에 망설였던 골퍼들에게 완벽한 게임 체인저가 되고 있다”고 밝혔다.

한편 PXG 핫 로드 ZT 퍼터는 PXG 도곡 직영점 및 피팅 시스템을 갖춘 전국 PXG 공식 대리점을 통해 맞춤 피팅 서비스를 제공한다.