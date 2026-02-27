군사시설 가림·좌표 표시 제한·국내 서버 가공 의무화 위반 시 허가 중단·회수…구글엔 상생 방안도 권고

[헤럴드경제=윤성현 기자] 정부가 구글의 1대5000 축척 지도 데이터 국외 반출을 허가했다. 다만 엄격한 보안 조건을 전제로 한 조건부 승인이다.

국토교통부에 따르면 관계부처·기관으로 구성된 ‘측량성과 국외반출 협의체’는 27일 회의를 열고 구글이 신청한 1:5000 지도 국외반출 건을 심의한 결과, 보안 조건 준수를 전제로 반출을 허가하기로 의결했다.

협의체는 앞서 영상 보안처리, 좌표 표시 제한, 서버 운영 및 사후관리 등 기술적 보완을 요구했으며, 구글이 제출한 보완 신청서를 검토한 뒤 최종 결정을 내렸다.

허가 조건에 따르면 구글 맵스·구글 어스에서 대한민국 영토에 대한 위성·항공사진을 서비스할 경우 관계 법령에 따른 보안처리 영상을 사용해야 한다. 과거 시계열 영상과 스트리트 뷰에도 군사·보안시설 가림 처리를 적용해야 한다.

또한 대한민국 영토에 대한 좌표 표시를 제거하거나 노출을 제한해야 한다.

데이터는 구글의 국내 제휴기업이 보유한 국내 서버에서 원본을 가공한 뒤 정부 검토·확인을 거친 정보만 반출할 수 있다. 반출 범위는 기본 바탕지도와 도로 등 교통 네트워크에 한정되며, 등고선 등 안보적으로 민감한 정보는 제외된다.

군사·보안시설이 추가되거나 변경될 경우 정부 요청에 따라 국내 서버에서 신속히 수정해야 한다. 아울러 보안사고 예방 및 대응 프레임워크를 사전에 수립하고, 국가안보에 임박한 위협이 발생할 경우 긴급 대응할 수 있는 기술적 조치(‘레드버튼’)도 구현해야 한다. 한국 지도 전담관을 국내에 상주시키고 정부와 상시 소통 체계를 유지하는 조건도 포함됐다.

정부는 조건 충족 여부를 확인한 뒤 실제 데이터 반출을 허용하며, 지속적이거나 중대한 조건 불이행 시 허가를 중단·회수할 수 있도록 했다.

협의체는 이번 결정과 관련해 안보 취약 요인을 완화하고, 국내법이 적용되는 국내 서버에서 민감 정보를 처리하도록 해 사후관리 통제권을 확보했다고 평가했다.

아울러 외국인 관광 증진과 지도 서비스 기반의 경제·기술적 파급효과, 국내 공간정보산업에 미칠 영향도 함께 고려해야 한다는 의견을 제시했다. 정부에는 공간정보산업 육성·지원 방안을 관계부처 합동으로 마련할 것을, 구글에는 국내 공간정보 및 인공지능(AI) 산업 발전에 기여할 상생 방안을 적극 강구할 것을 각각 권고했다.