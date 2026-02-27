[헤럴드경제=장연주 기자] 경기도 안양시의 한 아파트에서 성인 여성이 초등생 남아를 추행한 사건 관련, 엘리베이터 안에서도 아이를 끌어안고 몸싸움을 벌이는 영상이 추가로 공개됐다.

지난 26일 JTBC ‘사건반장’은 안양 아파트 성추행 사건의 피해 아동 부모로부터 받은 엘리베이터 CCTV 영상을 보도했다.

해당 사건은 지난 달 29일 성인 여성이 일면식 없는 초등생 남아를 따라 집안까지 들어가 추행했다는 사실이 알려지면서 충격을 안겼다.

이번에 추가로 공개된 영상을 보면, 여성은 아이를 따라 엘리베이터에 탑승한 뒤 피해 아동 얼굴을 손으로 만졌다. 이후 여성은 아이가 누른 층수 버튼을 취소하는 행동을 반복하다가 갑자기 아이를 뒤에서 끌어안았다.

이에 피해 아동이 저항하자 여성은 더 세게 끌어안으며 아이를 제압하려고 했다. 또 몸싸움 도중 엘리베이터 문이 열리자 아이는 온 힘을 다해 간신히 탈출했다.

하지만 여성은 또 다시 아이를 쫓아가 집 안까지 들어가 범행을 이어갔다.

여성은 집안에서 아이와 함께 침대에 누우려는 듯한 행동을 보였고, 이 같은 모습을 홈캠을 통해 본 아이의 아버지가 경찰 신고 후 아파트 관리사무소에 도움을 요청했다.

마침 돌보미 선생님이 집에 도착하면서 상황은 마무리됐다.

해당 여성은 누구냐고 묻자 “그냥 사람”이라며 “여긴 내 집이고 얘는 내 아들”이라며 횡설수설한 것으로 드러났다.

경찰 조사결과, 여성은 정신질환을 가진 것으로 파악됐으며 현재 정신의료기관에 강제 입원이 된 상태다.

피해 아동 부모는 “추가 CCTV 영상을 보고 많이 울었다”며 “가해자가 입원중이라 경찰 조사가 지연되고 있는데 절대 가볍게 볼 사안이 아니다”라고 분노했다.