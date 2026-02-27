[헤럴드경제=장연주 기자] 수십억원의 세금을 내지 않으면서도 호화생활을 누리며 버틴 고액 체납자들에 대해 국세청 특수 조직이 4개월간 집중 추적해 총 81억원 상당을 압류해 징수했다. ‘고액체납자 추적 특별기동반’이 체납자들의 현장을 방문한 결과, 샤넬 가방에서 1억원의 현금이 나오는가 하면 김치통에선 2억원의 현금 다발이 나오는 진풍경이 벌어졌다.

27일 국세청에 따르면, 지난해 11월 출범한 ‘고액체납자 추적 특별기동반’을 통해 124명으로부터 현금 13억원, 금두꺼비 등 현물 68억원어치 등 총 81억원 상당을 압류했다.

체납자 A씨는 부동산 양도소득세 수십억원을 체납한 상태였다. 그런데도 현금 씀씀이가 크다는 점에서 추적조사 대상으로 선정됐다.

기동반이 경찰과 함께 A씨 전 배우자의 집 문을 열자 가족들이 몸으로 막아섰다.

당시 A씨의 딸은 “출근해야 한다”며 샤넬 가방을 메고 집을 나서다가 기동반 직원과 몸싸움을 벌였다. 결국 실랑이가 계속되던 중 딸은 가방을 바닥에 던지고 나가버렸고, 그 안에서 5만원권 현금다발 총 1억원이 발견됐다. 압류를 피해 몰래 돈을 빼돌리려던 것이다.

기동반은 집 안에서 6000만원을 더 찾아내 현장에서 총 1억6000만원을 압류했다.

또 종합소득세 수억원을 체납한 B씨는 재산이 없었지만 부산의 부유층 집중지역에서 거주했고 배우자 등 동거가족의 소비·지출 규모가 컸다.

기동반의 현장 점검 결과, B씨의 화장실 세면대 아래 수납장에서 5만원권 현금 뭉치가 가득 담긴 김치통이 발견됐다. 이에 현장에서 현금 2억원을 압류했고, 이후 B씨가 나머지 체납액까지 납부해 총 5억원을 징수했다.

이와 함께 고가의 건물을 양도한 뒤 양도소득세 수억원을 내지 않은 C씨의 집에서는 시가 1억원 상당의 롤렉스를 포함한 고가 시계 13점과 에르메스 등 명품 가방 7점이 발견됐다.

C씨는 기동반의 압류 조치가 시작된 후에야 체납액 전액을 납부했다.

이 밖에 D씨는 서울 서초구 소재 아파트를 수십억원에 팔고는 양도세 수억원을 체납하고 현금을 백만원씩 수백차례 현금자동입출금기(ATM)에서 출금했다가 꼬리가 잡혔다.

기동반이 찾아가자 D씨 가족은 문을 열지 않고 무려 7시간을 대치했지만, 수색 결과 집안 곳곳에서 5만원권 현금 총 2200장, 1억1000만원이 발견됐다.

또 부동산 양도세 수억원을 체납하고 빈번하게 해외여행을 다녔던 E씨 집 안방 금고에서는 순금 40돈 황금두꺼비, 10돈 골드바 6점, 10돈 황금열쇠 2점 등 순금 151돈(약 1억3000만원 상당)과 현금 600만원이 발견됐다.