군산 새만금서 현대차그룹 ‘AI수소시티’ 전시 관람 정 회장 “앞으로 지속 개량·발전시킬 예정”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 정의선 현대자동차그룹 회장을 만나 최근 현대차그룹이 소방청에 무인소방로봇을 기증한 사실을 언급하며 “국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해준 데 감사하다”고 말했다.

이에 정 회장은 “기업으로서 당연히 해야 할 일”이라며 “앞으로도 현장 수요를 반영해 무인소방로봇의 성능을 지속적으로 개량하고 발전시킬 예정”이라고 답했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘(27일) 오전 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식’ 참석에 앞서 정의선 현대차그룹 회장, 관계부처 장관들과 함께 행사장 내에 마련된 현대차그룹 전시를 관람했다”고 전했다.

이날 행사장에 마련된 부스에는 새만금에 구현될 AI수소시티의 구상을 담은 디오라마를 비롯해 재생에너지를 활용해 수소를 생산하는 수전해 플랜트, 생산된 수소를 전기로 전환하는 연료전지 발전기, 그리고 새만금에서 생산될 예정인 자율주행 휠 로봇 모베드(MobED) 등이 전시돼 있었다고 한다.

안 부대변인은 “이 대통령은 AI수소시티 디오라마 앞에서 발걸음을 멈추고 재생에너지로 생산된 수소가 도시 전반에 어떻게 활용되는지, 에너지 전환 과정에서의 효율성과 경제성은 어느 정도인지 등을 물으며 깊은 관심을 보였다”고 분위기를 전했다.

현대차그룹 임원들의 관련 설명도 이어졌다. 김창환 현대차그룹 부사장은 “재생에너지 기반 수전해 설비에서 생산된 청정수소가 모빌리티와 산업, 건물 등 도시 전반의 에너지원으로 활용되고, AI와 로봇 기술이 결합되어 도시 운영을 실시간으로 최적화하는 미래형 모델”이라고 설명했다.

이 대통령은 또한 휴머노이드 로봇 기술 개발 현황과 상용화 계획을 청취했다. 특히 경사지 제한 없이 이동 가능한 자율주행 휠 로봇 모베드(MobED)의 활용 가능 분야에 대해 구체적으로 질문하며 실제 도시 환경에서의 적용 방안과 확장성에 큰 관심을 보였다고 한다.

이에 최리군 현대차그룹 상무는 “모베드(MobED)는 네 개의 바퀴가 각각 독립적으로 구동돼 고르지 않은 지형이나 경사로에서도 안정적으로 주행할 수 있다”며 “일반 배송은 물론 의료·돌봄 서비스, 재난 대응 등 다양한 용도로 사용할 수 있어 수소AI시티 전반에 광범위하게 적용될 예정”이라고 소개했다.

안 부대변인은 “전시 관람을 마친 이재명 대통령은 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자 협약식’에 참석했다”면서 “이후 행사장 밖에서 기다리고 있던 시민들과 인사를 나누고, 하이파이브와 사진 촬영을 하며 응원에 화답한 뒤 다음 일정지로 이동했다”고 했다.

이날 현대차그룹은 전북 군산새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다. 올해부터 총 9조원 규모를 단계적으로 투자하겠다는 복안으로, 이 대통령은 협약식에서 “정 회장님 진심으로 고맙습니다. 리스크가 있을 수도 있는 (상황에서) 이런 대결단을 해준 현대차그룹에 감사하다”면서 “현대자동차그룹의 새만금 투자를 진심으로 환영한다. 정주영 회장께서 자랑스러워하실 것”이라고 사의를 표했다.