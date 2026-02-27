어린이대공원에서 주 1회, 총 10회 인터벌 걷기 프로그램 운영 보건소 운동사 전문 지도…심페지구력 향상과 올바른 보행자세 개선 지원 3월 3일부터 선착순 20명 모집… 구민 건강증진 위한 신체활동 프로그램 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 구민들의 건강 증진과 신체활동 활성화를 위해 ‘중강도 이상 걷기 광진 인터벌 워킹크루 1기’를 모집한다.

‘광진 인터벌 워킹크루 1기’는 3월 11일 시작으로 총 10회에 걸쳐 매주 수요일 오전 10시부터 11시까지 어린이대공원에서 진행된다.

부상 방지를 위한 준비운동을 시작으로 어린이대공원 트랙과 코스를 활용한 인터벌 걷기 훈련을 실시, 코스 완주 후에는 하체 근력 강화 운동과 마무리 스트레칭을 진행한다.

특히 보건소 운동사 2명이 참여해 호흡과 속도 조절, 올바른 보행 자세 등을 지도하며 참여자들이 안전하고 효과적으로 운동할 수 있도록 지원한다.

참여자 모집은 3월 3일부터 3월 9일까지 체력측정실 유선을 통해 선착순 20명을 모집한다.

구는 2024년부터 중강도 이상 걷기 실천을 독려하기 위해 인터벌 워킹크루 프로그램을 운영해 왔다. 총 424명이 참여했다. 1분 걷고 2분 빠르게 걷기를 반복하는 인터벌 방식으로 기초체력 향상과 보행 자세 개선에 도움을 주며, 참여자들로부터 높은 만족도를 얻었다.

프로그램 참여자들은 “혼자 운동할 때보다 함께 걸으며 완주할 수 있어 성취감이 컸고, 운동사의 실시간 자세 교정과 부상 예방 조언이 큰 도움이 됐다”고 소감을 전했다.

김경호 광진구청장은 “신체활동 증진은 건강한 삶을 위한 필수 요소로, 구민들이 체계적으로 체력을 관리할 수 있도록 프로그램을 마련했다”며 “광진구의 잘 정비된 체육시설과 공원을 활용하여 즐겁게 운동하며 건강을 향상하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

광진구는 인터벌 워킹크루 외에도 슬로우 조깅 등 다양한 신체활동 프로그램을 통해 구민들의 건강한 변화와 활기찬 일상 지원에 힘쓸 계획이다.